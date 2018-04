Silná koruna zájezdy nezlevní

Domácí měna zpevnila i vůči dolaru. Obchoduje se za 36,30 Kč za dolar, což je její nejsilnější úroveň od března loňského roku. Za posílením domácí měny stojí zejména spekulace o brzkém příchodu platby za prodej státního podílu v Komerční bance, případně zvěsti o tom, že peníze v euru se již přeměňují na Kč.

Mluvčí CK Fischer Věra Kudynová vylučuje, že by silná koruna mohla ovlivnit ceny zájezdů v krátkodobém nebo střednědobém horizontu. Cestovka již totiž nakoupila ubytovací kapacity pro letní sezónu 2002 a stanovila katalogové ceny. Navíc již zájezdy na letní sezónu 2002 prodává. V současnosti dojednává ceny pro

zimní sezónu 2002/2003. Aby kurs české koruny mohl ovlivnit ceny zájezdů dalších sezón, musel by se na silné úrovni držet řadu měsíců, řekla Kudynová.



Současný růst kursu české koruny vůči zahraničním měnám je pravděpodobně pouze dočasný a nebude tedy mít vliv na ceny služeb v cestovním ruchu, řekl mluvčí Čedoku Petr Ulrych. Ubytovací kapacity pro rok 2002 již tato cestovní kancelář nakoupila a stanovila také katalogové ceny. V případě, že by silný kurs koruny trval i v době, kdy budou cestovky nakupovat kapacity pro zimní sezónu příštího roku, mohlo by se to projevit v cenách zájezdů, připustil Ulrych.



Podle Kudynové by však v současnosti silná koruna mohla přinést vyšší zájem turistů o cestování do zahraničí, kde se jim v důsledku levných zahraničních měn zlevní konečná spotřeba v místě pobytu. Ulrych však uvedl, že vliv levných zahraničních měn na zájem o cestování je v současné době poměrně malý. "Cestování je především sezónní záležitost a nyní se nacházíme na konci

letní sezóny, kdy cestuje již pouze menší část populace," řekl Ulrych.