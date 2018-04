Šílený nápad, jak mít v letadle soukromí

13:49 , aktualizováno 13:49

Vypadá to jako podivný úzký závěs nebo jen pruh prostěradla. Co by ale lidé nevymysleli, aby měli pocit, že v přeplněné ekonomické třídě v letadle získají aspoň iluzi soukromí. Otázkou je, zda se nová vychytávka na trhu ujme.