Šílené skluzavky a jiné atrakce v největších termálech Evropy

malý ráj na zemi Menším, ale za to intimnějším příbuzným lázní Therme Erding jsou lázně Bad Wörishofen, které leží pouhých čtyřicet minut jihozápadně autem od Mnichova u dálnice A96. Existují dvě možnosti, jak lázně navštívit. Zaprvé s dětmi, ale potom počítejte s tím, že musíte zvlášť sledovat, kdy přijíždíte. Do termální, ani saunové části se děti do šestnácti let běžně nedostanou a budete s nimi muset zůstat v malém dětském světě se skluzavkou a plaveckým bazénem. Jedinou variantou je tak zvaný FamilienSamstag, kdy mohou i malé děti do 18 hodin do celého prostoru lázní. Ve všechny ostatní dny natrefíte na klid a absolutní odpočinek. Termální ráj nabízí léčivou vodu vyvěrající z hloubky 1 100 metrů vhodnou k léčení osteoporózy či onemocnění pohybového aparátu, k rehabilitaci po kloubních operacích nebo zraněních a úrazech. Najdete tu mineralizované bazény včetně bazénku s vodou stejného složení jako je v Mrtvém moři. Oceníte tropické prostředí, venkovní bazény s desítkami proudů a bublajících zákoutí. Saunový ráj je pak vyloženou libůstkou. Nádherný prostor s příjemnými lůžky pod palmami, deset druhů saun, skalní vodopády, bublající whirpooly, venkovní i vnitřní termální bazén s koktejlovým barem – to všechno tady stihnete za jeden den prožít a užít. A pozor – nenechte si určitě ujít saunový program, kterému se tady říká "Aufguss". V téměř každé sauně se v určitou hodinu po celý dne koná malé představení, kdy pracovník lázní osvěží pobyt v sauně zajímavých zásahem. A každou druhou sobotu je otevřeno do půlnoci.

www.therme-badwoerishofen.de