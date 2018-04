Šílené město, jiný časoprostor. Las Vegas

Do Las Vegas jsme se vypravili bez podpory cestovní kanceláře. Strávili jsme tu pár dnů a pak vyrazili za poznáním amerického Západu.

Nezapomenutelným zážitkem je noční příjezd do Las Vegas. Záře neonů je naprosto fascinující a do paměti se zaryje stejně hluboko jako překvapení, jak je celé město rozlehlé.

Většina z nás si uvědomuje jen scény z filmů zasazené do samotného centra na proslulý "Strip". Tak se říká hlavní promenádě. Ostatní bývá skryté.

Není však o co stát, neboť to "známé" Las Vegas je jen hlavní promenáda Las Vegas Boulevard s obrovskými hotelovými komplexy, za kterými jsou hospody a motely nižších úrovní, a dále sklady, firemní sídla a obytné domy zasahující až do přilehlé pouště.

O jednom z typických znaků Las Vegas se cestovní průvodce nezmiňuje. Je tady neskutečné množství lidí na každém kroku, a to v jakoukoliv denní i noční hodinu.



Pohled na hlavní promenádu v Las Vegas, které se říká Strip.

Město, které nikdy nespí

Náš přílet a zástupy lidí na letišti, přes které jsme se stěží protlačili k vyzvednutí zavazadel, rozhodně nenaznačovaly čas hodně po půlnoci.

Jiné to nebylo ani při vyzvednutí auta z půjčovny, v provozu na silnici a rozhodně ani na Stripu před třetí v noci. A všude na dohled hrací automaty - na každém rohu od letištní haly přes benzinové pumpy, bary až po hotely.

Jsme přece v Las Vegas, ve světově proslulém centru zábavy, hazardu a všeho, co je v ostatních místech USA přísně zakázáno.

Na vlastní oči jsme viděli pravdivost slov, že Vegas nikdy nespí. Hotelové kasino bylo plné a herní automaty byly také z velké části obsazené. Nikde v hernách nejsou okna a prostředí je tu stejné celých 24 hodin. Měli jsme pocit, že jsme v herně sotva dvě hodiny a přitom jsme tam strávili dvojnásobek času. Tím, jak noc nekončí, bývají překvapeni téměř všichni turisté. Čas u automatů a rulety neuvěřitelně rychle letí. Pak se vám klidně může stát, že místo do noci vyjdete z kasina už do pozdního dopoledne.





V kasinech nejsou okna a velmi rychle ztratíte přehled o čase.

O velikost rozhodně jde

Za denního světla je Las Vegas poloviční. Není nudné ani obyčejné. Ale to, co vnímáte za tmy, se ve dne úplně změní. Každý hotelový komplex je obrovský. Nedá se to přehlédnout, je to jako jiný svět, nic co člověk do té doby viděl a zažil, se tomu nemůže rovnat. Když jsme míjeli hotely MGM Grand a směřovali na Las Vegas Boulevard, kde jsou všechny podobné hotely hned vedle sebe, najednou jsme si ještě silněji uvědomili, o čem ta velikost vlastně je. O čem je vlastně celé Vegas. Při pohledu na proslulou promenádu, což je obyčejná osmi až dvanácti proudová dopravní tepna napříč městem od jihu k severu, budete marně hledat útulná městská centra, která znáte ze starého kontinentu.

Trocha adrenalinu mimo kasino - vyhlídka v prostoru ve výšce 300 metrů nad zemí. Nazývá se Insanity - The Ride, tedy "vyjížďka pro šílence".

Vesnice uprostřed pouště a její nejdivočejší rozvoj

Celé Vegas je neobyčejné a to už od dob svého vzniku. Nebýt výstavby Hooverovy přehrady tahle vesnice v poušti by asi nikdy nedosáhla dnešní proslulosti.

Když v roce 1931 začali dělníci na řece Colorado s výstavbou hráze, nevadské úřady znovu zlegalizovaly hazardní hry. Tvrdě pracující muži se chtěli bavit a ještě více zúročit vydělané peníze.

Nevěstince s kasiny sloužily jako vítané zpestření stavebních dělníků. Zvěsti o divoké zábavě, večírcích a lehce vydělaných penězích se šířily Amerikou.



Hooverova přehrada na řece Colorado

Popularita rostla stejně rychle jako počet stálých obyvatel. Na začátku století jich tu bylo pouhých několik tisíc, v padesátých letech už více než 50 000. A do dnešního dne je nárůst obyvatelstva více než pětisetprocentní.

Bugsy Siegel i přes počáteční skepsi podsvětí cítil sílu rostoucího Las Vegas a v roce 1946 otevřel z peněz mafie hotel Flamingo.

V roce 1975 příjmy státu Nevada z her přesáhly miliardu dolarů a to je Nevada jen samá poušť a Las Vegas. Na podzim 1989 byl slavnostně otevřen hotel Mirage s nabídkou 3039 hotelových pokojů. V létě 1990 následovalo otevření celého hotelového komplexu Excalibur. Byl ve své době největší na světě, nabízel 4032 pokojů. V roce 1993 přibyly hotely Luxor, Tresure Island a MGM Grand, jehož 5005 pokojů se řadí do čela největších hotelových resortů na světě. A příjmy z kasin se vyšplhaly na hranici šesti miliard dolarů. V tomto výčtu by se dalo pokračovat až do současnosti. Z dvaceti největších hotelů v USA jich sedmnáct stojí právě v Las Vegas. A nejde jen o samotnou velikost. Například výše investic na stavbu hotelu Bellagio se třemi tisíci pokoji se v roce 1995 pohybovala okolo 1,7 miliardy dolarů. Každý pokoj tak stál přes půl milionu dolarů. S průměrností se ve Vegas nikdo nikam nedostane. Právě tenhle kýč a výstřednost vedle hazardu přitahuje stále více turistů. Podle oficiálních údajů jich sem nyní ročně zavítá zhruba 40 milionů.

Pro srovnání - do České republiky v roce 2006 přijelo něco málo přes 100 milionů turistů, uvádí ministerstvo pro místní rozvoj.

Každého na Las Vegas přitahuje něco jiného, ale velmi často je to zvědavost nebo jen touha TO vidět. Když v roce 1997 otevřel své dveře veřejnosti New York - New York hotel, přišlo se do kasina hned první den podívat neuvěřitelných sto tisíc lidí. To naznačuje, jakou sílu a potenci trhu tohle místo má.



Komplex hotelů New York - New York

Zábava na prvním místě

Ve Vegas můžete být týden a nebudete se nudit. Při průměrné délce pobytu tři a půl dne se nedá stihnout návštěva všech lákadel.

Nemyslím tím množství Mexičanů, kteří vám na ulici rozdávají kartičky s nabídkou služeb eskortů a lákají vás na striptýz.

Je tu nepřeberné množství výstav, obchodů, restaurací a také sportovišť, včetně golfových areálů, a řada nočních představení a barů. Nebo se můžete jen tak potulovat po Stripu mezi hotelovými komplexy a proplétat se jimi.

Velmi často se neubráníte údivu nad způsobem, jakým jsou jednotlivé komplexy stavěny. Například hotel Venetian (Benátčan). Ten je vybudován v kopii pravých Benátek s kanály uvnitř celého komplexu, kde nechybí ani zpívající gondoliéři na zmenšených replikách gondol nebo náměstí sv. Marka.

Všechny stavební prvky jsou tvořeny tak, aby jejich struktura vypadla stejně jako staletí starý materiál. Přesně jako v opravdových Benátkách.

Co ovšem nesmíte vynechat, je vyhlídková věž Stratosphere Tower u stejnojmenného hotelu. Je tu jeden z deseti nejrychlejších výtahů na světě.

To je ovšem ten nejmenší adrenalin na celé věži. X-Scream je opravdu bláznivý zážitek. Přetížení 4G, odstředivý kolotoč nebo vystřelení do prostoru s převážením - to všechno na věži více než 300 metrů nad zemí s vyhlídkou na celé Vegas.



Adrenalinové atrakce v hotelu Stratosphere

Pohled na celou oblast Las Vegas je z věže úchvatný. Všechny ty obrovské hotely, Strip, letiště, poušť a hory vytvářejí fascinující mozaiku.

Stejně fascinující je i romantická večeře v rotující restauraci uvnitř věže. Večerní menu pro dvě osoby za 150 dolarů je nadosah. Postačí jen včasná rezervace a vhodné oblečení.

Se západem slunce se začíná město probouzet. Otevírá se většina restaurací a barů, plní se kasina a rozbíhají se vystoupení v jednotlivých hotelích. Každý větší hotel má svou kulturní perlu a mnohé jsou známé po celé světě. Například bílí tygři v představení Siegfried & Roy, kouzelnická vystoupení Davida Copperfielda, koncerty Prince nebo Toni Braxton. Velmi oblíbené je pořádání světových sportovních a kulturních událostí. V MGM Grand Aréně koncertovala Madonna a soutěžilo se tu o titul mistra světa v boxu.

Kasino - to je povinná návštěva

Při prvním pohledu na hernu musí každého napadnout, že se tady ztratí. Jsou tu desítky stolů s Black Jackem, ruletou a kostkami a další desítky automatů.

Kasina jsou mnohem větší než jak je známe z televize. Každé má svůj charakter, který se snadno zaryje hluboko pod kůži.

Koberec na zemi, cvrkot lidí a žetonů, typický zápach a rotování automatů. Stačí jen vytáhnout dolary a přisednout ke stolu.

Myšlenky na výhru jsou velmi silné, nicméně držet v ruce žetony Bellagio, sázet a hrát je natolik vzrušující, že prohrát majetek se dá velmi rychle. Ale kdo byl ve Vegas a nehrál, jakoby zde nebyl!



Nevadská poušť všude okolo

Pokud hledáte rozmanitou přírodu, není Nevada a hlavně Las Vegas tím správným místem. Ale v okolí je na dosah řada jedinečných národních parku, například v Kalifornii, kam se dá pohodlně dojet.

Na západ od hranic města je na pod horami Red Rock Canyon. Krásný a unikátní masiv červených skal, které lákají k procházkám a výletům.



Red Rock Canyon

Jihovýchodně od města je Hooverova přehrada. I přes své stáří je to úžasná stavba, která zkrotila řeku Colorado. Je také velmi střežena v obavách před teroristickým útokem, po kterém by Colorado zaplavilo celou oblast včetně Města hříchu. Přes hráz jsme jeli cestou do Grand Canyonu, který je vzdálený asi 6 hodin jízdy. Ve Vegasi si také můžete objednat vyhlídkové lety nad kaňonem nebo organizované výlety s trochou dobrodružství.





Nakupování, nakupování, nakupování

Las Vegas je výjimečné v každém směru. Odpůrci konzumního životního stylu se tady ale nebudou cítit dobře.

Vegas je obrovská továrna na peníze. Město chce, abyste si užívali. Dává vám řadu příležitostí, jak si užít, ale chce za to peníze zpět do své kasy.

Všechno tady funguje s jediným cílem - pobavit lidi a vydělat na tom. Před více než deseti lety místní radnice investovala do zkrášlení města 13 milionů dolarů. Tolik stálo vysázení 76 000 palem, keřů a květin a další vybavení.

Najdete tu také několik světových unikátů. Při toulkách městem téměř na každém kroku narazíte na něco, co stojí za zmínku.

Můžete třeba hledat místa známá ze slavných filmů - Dannyho parťáci po filmové loupeži stáli u tisíce fontán hotelu Bellagio. Mike Tyson ukousl kus ucha Evanderu Holyfieldovi v roce 1997 před zraky 16 000 diváků v MGM Grand.

Nebo se vyfoťte před světoznámým poutačem "Welcome To Fabulous Las Vegas" na jižním okraji Las Vegas Boulevardu. Je to symbol města už od roku 1956.



Jeden ze symbolů Las Vegas - poutač na Las Vegas Boulevard

Neměl by vám uniknout ani světelný kužel hotelu Luxor, který produkuje 12 xenonových výbojek, každá za 1200 dolarů. Je to jeden ze tří výtvorů lidské ruky viditelných z vesmíru.

Město hříchu, které nikdy nespí, nabízí úchvatné zážitky v každém ohledu. Na Sin City nikdy nezapomenete.