10 nejskandálnějších hotelů světa

Hotel Adlon Kempinski, Berlín, Německo

Pětihvězdičkový Adlon Kempinski se může pochlubit prestižní adresou v centru Berlína a výhledem na historickou Braniborskou bránu. Cena za noc se pohybuje od 313 do 3 350 dolarů, tedy od pěti a půl tisíce do 60 tisíc korun.

Hotel, pyšnící se i michelinskou restaurací Lorenz Adlon, přitahuje mnohé celebrity, politiky i členy královských rodin. Ubytovala se tu i britská královna Alžběta II. a princ Charles.

Hotel nechvalně proslul v listopadu 2002, kdy král popu Michael Jackson předváděl na balkoně na žádost novinářů a fanoušků své nejmladší dítě a nakláněl se s ním přes zábradlí tak nešikovně, že mu málem vyklouzlo z rukou.

"Je to jeden z nejlepších hotelů, který jsme kdy navštívili," shodují se cestovatelé na tripadvisor.com.

Hotel Mark, New York, USA

Luxusní, kompletně zmodernizovaný pětihvězdičkový hotel stojí na rohu 77. ulice a Madison Avenue už od roku 1927. Za noc zaplatíte od 450 do 3 650 dolarů (8 100 až 65 700 Kč).

Hotel Mark se neblaze proslavil především řáděním herce Johnnyho Deppa před 17 lety. Ten se tu ráno 13. září 1994 pohádal se svojí tehdejší přítelkyní, 20letou supermodelkou Kate Moss tak vehementně, že apartmá za 1 200 dolarů na noc rozmlátil na "cimprcampr". Představitel střihorukého Edwarda kvůli tomu skončil ve vazbě. Poté, co souhlasil se zaplacením odškodného hotelu ve výši 10 tisíc dolarů, ho nakonec po několika hodinách propustili s podmínkou na šest měsíců.

"Nádherný hotel je úžasnou směsí stylu art deco a moderního designu," píše jeden z návštěvníků na serveru tripadvisor.com.

Hotel Mercer, New York, USA

Hotel Mercer v newyorské čtvrti SoHo vešel v povědomí veřejnosti hlavně incidentem herce Russela Crowea. Slavný hollywoodský herec, který zazářil v historickém snímku Gladiátor, tu strávil noc v roce 2005. Poté, co se nemohl dovolat domů své ženě do Austrálie, pohádal se s vrátným a mrštil po něm vzteky mobilem. Muž skončil s lehkými tržnými ranami v nemocnici. Policie Crowea zatkla, později ho propustila na kauci 5 000 dolarů a obvinila z napadení druhého stupně.

Cena ve špičkovém hotelu, který nabízí 75 pokojů na šesti podlažích, se pohybuje zhruba od 525 do 3 300 dolarů (9 450 až 59 400 Kč) na noc.

"Mercer je prostě dokonalý," shodují se jeho hosté na tripadvisor.com.

Hotel Sunset Tower, West Hollywood, Kalifornie, USA

Stojí na známé třídě Sunset Boulevard v Hollywoodu a poprvé otevřel svoje dveře v roce 1931. Od té doby je budova, vystavěná v holywoodské verzi stylu art deco, magnetem celebrit.

Ve střešním apartmá tu svého času žili například Frank Sinatra, režisér a producent Howard Hughes, filmové hvězdy jako Errol Flynn, Clark Gable či Marilyn Monroe... Traduje se zde historka, že známý westernový herec John Wayne jednou časně ráno přivedl do svého apartmá živou krávu, načež přesvědčoval překvapené shromažďující se hosty, že jestli chtějí smetanu do kávy, žádná nebude čerstvější než ta jeho.

Noc v legendárním hotelu stojí v průměru od 295 do 895 dolarů (5 310 až 16 110 Kč).

Hotel Ritz, Paříž, Francie

Počátky pařížského Ritzu, stojícího v samém srdci francouzské metropole, se datují do roku 1898. Luxusní hotel láká slavné a bohaté osobnosti už dlouhé desítky let. Za mnohé můžeme jmenovat například amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye, po němž byl pojmenován hotelový bar. Ubytováni tu byli i Francis Scott Fitzgerald, Marcel Proust, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Jean-Paul Sartre či Elton John. Pro slavnou návrhářku Coco Chanel se Ritz dokonce stal na víc než 30 let domovem.

Hotel nabízí 159 luxusních pokojů i restauraci ověnčenou dvěma michelinovskými hvězdičkami. Noc v nejpřepychovějším apartmá Suite Impériale stojí 13 900 eur (336 380 Kč).

Pařížský Ritz se proslavil i jako poslední útočiště princezny Diany a jejího přítele Dodiho Al Fayeda. Pár zde naposledy povečeřel 31. srpna 1997, těsně před tragickou honičkou v autě, když se snažil uniknout senzacechtivým paparazziům. Hotel už léta vlastní otec Dodiho Mohamed Al-Fayed, který se ho podle zpráv z minulého roku chystá prodat.

Fairmont The Queen Elizabeth, Montreal, Kanada

Hotel, dokončený v roce 1958, je se svými 1 039 pokoji na 21 podlažích největším v Québeku. Stojí v centru Montrealu, těsně vedle hlavního nádraží Central Station.

Přenocovali v něm mnozí slavní hosté, mezi nimi například královna Alžběta (královna matka), princ Charles, Charles de Gaulle, Indira Gándhíová, Jacques Chirac, Fidel Castro, Nelson Mandela, Dalajláma, Michail Gorbačov, Jimmy Carter, Henry Kissinger, John Travolta a další.



Nejvíce ale hotel proslavili John Lennon s Yoko Ono. V roce 1969 jim byl zakázán vstup do USA a v květnu téhož roku uspořádali v hotelovém pokoji číslo 1742 známý osmidenní mírový happenning Bed In. Rovněž tu nahráli kultovní skladbu Give Peace a Chance.

Noc v hotelu pořídíte v průměru od 135 do 308 amerických dolarů za noc (2 430 až 5 544 Kč) .

Chateau Marmont, Los Angeles, USA

Kultovní hotel, postavený v roce 1927, přímo kypí rozmanitými excesy celebrit.

Populární je historka, kdy sem za potlesku přihlížejících hostů vjeli do hotelové lobby na motorkách členové kapely Led Zeppelin.

V roce 1982 tu zemřel v jednom ze zahradních bungalovů na předávkování drogami americký herec a komik John Belushi.

Jim Morrison si tady zranil páteř, když se pokoušel sjet po okapu ze střechy do svého pokoje a spadnul na přístřešek na dvoře.

Řadu týdnů tu přebývala Greta Garbo. Elisabeth Taylorová zase v hotelu dlouhodobě pronajala apartmá pro Montgomeryho Clifta, který se tu dával dohromady po autonehodě v roce 1956.

Hotel si zahrál i v řadě filmů, například v Rebelovi bez příčiny s Jamesem Deanem z roku 1955, či v novějším snímku z roku 2010 Odnikud nikam režisérky Sofie Coppoly.

Chateau Marmont se stal také předlohou pro známou píseň Hotel California rockové kapely Eagles z roku 1976, která vyšla na stejnojmenném albu.

Pokoj v tomto slavném hotelu můžete pořídit od 480 dolarů (8 640 Kč).

Chelsea Hotel, New York, USA

I tenhle hotel má velmi pestrou historii. Bob Dylan tu složil několik svých písní, nějakou dobu tu pobývali i Jimi Hendrix, Leonard Cohen, Arthur Miller, James Pollock, Andy Warhol a mnozí další.

V roce 1968 tady Arthur C. Clarke napsal svoji slavnou knihu 2001: Vesmírná Odysea. A v roce 1953 se tady upil k smrti britský spisovatel a básník Dylan Thomas.

Hotel se objevil i ve filmu, například ve slavném snímku 9 a 1/2 týdne s Kim Basingerovou. Janis Joplinová se hotelem inspirovala ve známé písni Chelsea Morning.

"Hotel Chelsea se od ostatních tolik liší – je dekadentní, úchvatný i skandální...," píše se na tripadvisor.com.

Palace Station Hotel a Casino, Las Vegas, USA

O tomto hotelu se začalo hodně psát v roce 2007. Tehdy totiž skupina mužů vedená O. J. Simpsonem, hvězdou amerického fotbalu, přepadla v hotelovém pokoji obchodníka s upomínkovými sportovními předměty. O rok později shledal soud Simpsona vinným z přepadení a únosu a odsoudil ho ke 33 letům žaláře, s minimem 9 let bez možnosti podmíněného propuštění. Simpson si nyní odpykává trest v káznici v nevadském Lovellocku.

A jak vidí hotel cestovatelé z webu tripadvisor.com? "Kvalitní hotel za hostelovou cenu."

Washington Hilton, Washington D.C., USA

Právě tady se pokusil mentálně postižený John Hinckley zabít 30. března 1981 amerického prezidenta Ronalda Reagana, jen 69 dní poté, co Reaganova administrativa převzala vládu. Hinckley vypálil na prezidenta během tří sekund šest ran z revolveru. Reagan vyvázl s prostřelenou plící, při atentátu byli zraněni další tři členové jeho doprovodu.

Hotel z roku 1965, umístěný v atraktivním centru města u Dupont Circle poblíž muzea Phillips Collection, nabízí 1 070 pokojů od 199 dolarů za noc (3 582 Kč).