Šílence na lyžích nespasí ani přilba

Jak vybrat helmu "V Česku počet prodaných přileb každoročně stoupá, a to minimálně o patnáct procent," potvrzuje Zdena Makaloušová z firmy Points, která je v České republice výhradním dovozcem přileb značek Uvex a K2. * Podle čeho si má lyžař vhodnou přilbu vybírat? V první řadě bych zvážila, jestli chci přilbu s pevným zakrytím uší a nebo s odnímatelným polstrováním. Další věcí, kterou je třeba zvážit, je mechanismus na přizpůsobení přilby velikosti hlavy. U dětí bych dala přednost přilbám, které mají vzadu otočné kolečko, kterým lze vnitřní obvod helmy přizpůsobovat velikosti hlavy. U dospělých je to zbytečné, protože jim už hlava neroste. Další důležitou věcí je kvalitní zapínání pod bradou, systém odvětrání přilby i to, jestli má přilba vyjímatelnou vnitřní výstelku. Určitě je lepší si sehnat třeba z internetu předem co nejvíc informací a do obchodu jít už s určitou představou. * Nabídka helem je velice široká. Jejich ceny se pohybují od několika stokorun až po částky převyšující deset tisíc korun. Znamená vyšší cena opravdu vyšší kvalitu a bezpečnost? Co má být bezpečné, to nemůže být nikdy levné. Rozhodně bych si nekoupila ty úplně nejlevnější modely. Nejdražší helmy jsou zase vyrobené z mimořádně kvalitních materiálů a to je pro běžné rekreační lyžování zbytečné. Určitě bych si nekoupila helmu, která v krámě stojí méně než 1 500 korun. Je pravda, že známá značka většinou znamená i vyšší cenu, ale je to zase záruka určité kvality. * V doporučeních pro nákup helmy se vždy uvádí, že má dobře sedět. Co si pod tím má představit člověk, který dosud nikdy helmu na hlavě neměl? Pravidlo číslo jedna zní, že se helma vždy nasazuje přes čelo. Nikdy ne zezadu. Dobré je si vyzkoušet víc typů přileb od různých výrobců. Každý člověk má jiný tvar hlavy a sedí mu jiný typ přilby. Dobře padnoucí přilba by neměla nikde tlačit, ale měla by být na hlavě těsná. Je totiž třeba počítat s tím, že výstelky se vymáčknou a helma časem zhruba o půl centimetru povolí. A pokud potom na hlavě lítá, tak je to špatné. Jsem přesvědčena, že každý pocitově pozná, jestli mu přilba sedí, nebo ne. Helma by se také měla vždy zkoušet s brýlemi, protože ty by měly přesně kopírovat její přední hranu. U přilby a brýlí od jednoho výrobce většinou problém nebývá, ale u různých značek je třeba si na to dát pozor. * A vnitřní vycpávky na suché zipy? Ty tam dávají někteří výrobci, aby snížili počet skořepin nutných pro výrobu několika velikostí přileb. Dělají třeba jen jednu nebo dvě velikosti a dohánějí to těmi vycpávkami. Kdo chce dobře padnoucí přilbu, ten by měl dát přednost vhodné velikosti bez vycpávek. * Je lepší nosit do přilby nějakou slabou funkční čepici? To záleží na úvaze každého lyžaře. Často je dávají rodiče dětem, ale není to nutné. Přilby jsou dělané tak, aby se daly nosit bez podvlékací čepice. I proto se dnes většinou vnitřní výstelky do přileb dělají vyjímatelné, aby se daly vyprat. Určitě je lepší si koupit přilbu s vyjímatelnou výstelkou. Je to mnohem praktičtější. Především pro lyžaře, kteří se víc potí. * Někdy přilba po nárazu praskne. Je to znak toho, že nebyla kvalitní, nebo se to může stát i u dobré helmy? Žádná helma nevydrží všechno. I když praskne a hlava lyžaře zůstane celá, tak splní svůj účel. Kdyby ji člověk na hlavě neměl, tak by to s největší pravděpodobností odnesla jeho lebka. Helma může prasknout, může se nárazem zdeformovat, ale nikdy by se neměla rozpadnout. * Poškozenou helmu je třeba okamžitě vyměnit? Záleží na závažnosti poškození. Odření nevadí. Ale prasklou helmu je určitě třeba vyměnit za novou. Při dalším nárazu by už byla její funkčnost omezená.