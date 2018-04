Zelený nářez i (ne)obložený sendvič. Šílená jídla z paluby letadla

Je jasné, že některá jídla servírovaná v letadlech hůře vypadají než chutnají. Někteří jedinci, zejména na nízkonákladových letech, by navíc nepohrdli třeba ani na pohled ne moc lákavým jídlem. Sníst však s chutí některé z následujících pokrmů, jejichž snímky zveřejnili cestující na Instagramu, to už vyžaduje velký hlad i jistou dávku odvahy.

Na druhou stranu některá jídla zase tak hrozně nevypadají a mnozí čeští pasažéři, zocelení z cest s jistými aerolinkami i nízkonákladovými společnostmi, by některými jídly nejspíš nepohrdli.

Na první pohled to vypadá jako trochu rozpláclá americká kobliha (doughnut) s nějakými brambůrkami a sýrovou omáčkou, dohadují se diskutující na Instagramu. Autorka snímku nakonec odhalila, že to skutečně je americká kobliha s jablečnou omáčkou a že to byla snídaně. A zatímco pohled nebyl úplně vábný, prý to bylo docela k jídlu.

Snídaně během letu do Šanghaje se společností Juneyao Airlines.

Nejspíš těstoviny servírované během letu do Dakaru se španělskou aerolinkou Iberia. Autor neměl odvahu ochutnat.

Nákyp z mletého masa, který autorka kromě brambor snědla. Servírováno během letu s Emirates.

Je hanba nazývat to jídlem, napsal autor snímku. Tento sendvič dostal na palubě společnosti Virgin Australia.

Gurmánská hádanka se zeleným čtvercem a žlutými ovály.

Poté, co jsem se deset dnů živil hlavně rýží, nemohl jsem se dočkat anglické snídaně, kterou v letadle nabízeli. A pak jsem dostal toto, okomentoval snímek autor.

Vegetariánské jídlo na palubě letadla společnosti Korean Air.

Filetový steak. Ve srovnání s některými jinými kreacemi vypadá výborně!

Servírováno na palubě South African Airlines během letu do Kapského Města a autorka to prý dokonce snědla. Mnohým českým pasažérům se zveřejnění tohoto snímku jistě jeví jako totální zhýčkanost.

Ani barevný filtr by tento snímek nevylepšil, píše autorka snímku na Instagramu.

Povedená kreace od British Airways.

Nejmenší kuřecí prsa, jaká jsem kdy viděl, uvádí autor snímku a ptá se, kde má lupu.

Sakra, z nějakého perverzního důvodu jsem závislý na jídle v letadle, píše autor snímku, na které je vyobrazeno thajské rybí kari se zeleninovým soté.