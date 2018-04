Šikmá věž v Pise je o 1,5 centimetru rovnější

O budoucnosti stavby ale odborníci stále nemají jasno. Jamiolkowski nevylučuje, že by mohla zůstat stabilní po několik století, a to nejméně 300 let. Záležet podle něj ale bude na počasí, protože příliš mnoho srážek by mohlo ohrozit stabilitu hornin v podloží.

Základní kámen zvonice dala radnice v Pise položit 9. srpna 1173. Přes propad základů k jedné straně, který se začal projevovat kvůli nepevnému podloží už po dokončení prvních pater věže, se ve stavbě s různými přestávkami pokračovalo až k úplnému dokončení díla v roce 1372. V roce 1990, kdy byla uzavřena pro veřejnost, činila odchylka stavby 4,5 metru.

Při záchranných akcích se věž už narovnala přibližně o 40 centimetrů ke svislé ose. Turisté ji opět mohou navštěvovat od konce minulého roku.