Sierra Mágina: tip na krásný přechod liduprázdných španělských hor

Může se hodit Doprava Auto z půjčovny je prakticky jedinou variantou pro poznání Sierry Máginy – do obcí a městeček na úpatí sice zajíždějí řídké spoje veřejné dopravy, ale z nich je to do hor ještě daleko. Využít můžete např. prověřeného britského brokera Holiday Autos (www.holidayautos.co.uk).

Z Málagy najedete do východiště trasy na Pico Mágina 200 kilometrů a většina trasy vede po (neplacené) dálnici; Madrid je z oblasti vzdálen 360 kilometrů. Užitečné weby

http://senderismoporlassierrasdejaen.jimdo.com/pdf-sierra-mágina Detailní popis výstupu na Pico Mágina a Miramundos (pouze španělsky).

http://www.andalucia.com/environment/protect/sierramagina.htm Informace o Přírodním parku Sierra Mágina (španělsky, anglicky).

Informační centrum Přírodního parku Sierra Mágina (Parque Natural de Sierra Mágina) najdete na hradě v městečku Jódar. Zjistěte si předem otevírací dobu, centrum i v letní sezóně funguje jen sporadicky. Zajímavosti v okolí Městem, které leží nejblíže pohoří Sierra Mágina, je Jaén , správní středisko stejnojmenné provincie. V Jaénu, malebně položeném ve strmém svahu, stojí kolosální katedrála, jejíž obří hmota vyrůstá z okolní zástavby jako hora z jezera.

Městem, které leží nejblíže pohoří Sierra Mágina, je Jaén, správní středisko stejnojmenné provincie. V Jaénu, malebně položeném ve strmém svahu, stojí kolosální katedrála, jejíž obří hmota vyrůstá z okolní zástavby jako hora z jezera. Přece jen více zajímavostí ale najdete v nedaleké dvojici měst Baeza a Úbeda, které od sebe dělí jen 8 kilometrů – obě jsou zapsaná na seznamu památek UNESCO. Je obtížné rozhodnout, které z nich je hezčí, obě města jsou plná nádherných renesančních kostelů a paláců. Naše volby by přece jen padla na Úbedu, a to hlavně díky téměř divatelní kompozici na náměstí Plaza Vázquez de Molina. A do třetice, Granada s proslulým maurským palácem Alhambra leží od Sierry Máginy asi hodinu jízdy autem směrem na jih.

