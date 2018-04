Sídlo tuzemských památek UNESCO bude v Kroměříži

Po nějaké zastřešující organizaci těchto památek volalo ministerstvo kultury.

Nyní už v Knihovně Kroměřížska začalo pracovat středisko, které bude poskytovat památkám UNESCO informační, právní a propagační servis. Města, která jsou zapsána na seznamu UNESCO, vesměs tuto aktivitu Kroměříže vítají.

"Středisko v knihovně už funguje, zatím má jednu pracovnici. Bude podléhat České komisi UNESCO, která působí pod ministerstvem zahraničí a jeho zřízení schválila," uvedla místopředsedkyně kroměřížského klubu UNESCO a zástupkyně starosty Eva Nováková. Středisko se podle zakladatelů stane prvním krokem k založení společné organizace. "Památky UNESCO by se měly sdružit už proto, že spolu se zřízením krajů o nich už ministerstvo kultury nebude rozhodovat," podpořil tuto myšlenku náměstek ministra kultury Zdeněk Novák na nedávné kroměřížské konferenci.

Ostatní památková sídla nejsou proti tomu, aby měla centrum právě v Kroměříži. "Rozhodně je co řešit, tuto myšlenku podporujeme," českokrumlovský zastupitel a bývalý starosta Jan Vondrouš, zakladatel organizace Českokrumlovská inspirace. Stejného názoru je i vedoucí českokrumlovského zámku Pavel Slavko.

"Pokud bude jednotné středisko, je to jen dobře. Kraje se památkami zabývat nebudou, tato starost zůstane památkovým ústavům a městům.

Zřízení střediska v Kroměříži je dobrá myšlenka," míní starosta Kutné Hory Květoslav Hlavatý. Ani vedení Litomyšle nevadí, že se Kroměříž stane jakýmsi hlavním městem UNESCO.

Květná zahrada vznikla v druhé polovině 17. století. Biskupská micovna. V současné době zde naleznete expozici mincovnictví olomouckých biskupů. Arcibiskupský zámek v Kroměříži. Komplex zámku a zahrad je od roku 1998 zařazený na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

"Zatím jsme o tom nejednali, ale nezáleží přece na sídle, nýbrž na náplni. Pokud bude sídlo v Kroměříži, vadit nám to nebude," uvedl zástupce starosty Jan Janeček.Zástupci Telče se sice kroměřížské konference nezúčastnili, ale i oni zřejmě kroměřížskou iniciativu podpoří. "Jistě bychom byli rádi, kdyby bylo sídlo u nás, ale na Kroměříž rozhodně žárlit nebudu, mám ji rád a vzdálenost dnes už tak nerozhoduje," tvrdí zástupce starosty František Kuhn.Kromě založení střediska se zástupci památek UNESCO dohodli na tom, že se budou každý sudý rok sjíždět do Kroměříže na pravidelné konference.Vznesli však také požadavky k ministerstvu kultury. Ve společném memorandu požadují, aby pokračovalo v programech Regenerace a Záchrana architektonického dědictví a zvyšovalo jejich rozpočty. Upozorňují na špatné mzdové podmínky zaměstnanců, kteří se o památky UNESCO starají, i na jejich nedostatek.