Sídlo Byronů - od mnichů ke svatebčanům

Lord George Gordon Byron - bezostyšný básník, který se proslavil svou panskou nestřídmostí, pružnými verši a odvahou k dobrodružstvím, žil a pracoval ve velkém opatství v letech 1808 až 1814. Z dědičného panství odešel, když mu bylo 26 let.Hnán skandály a věřiteli nakonec utekl na evropský kontinent a nikdy se nevrátil do Anglie. Tento volnomyšlenkářský autor "Childe Haroldovy pouti" a "Dona Juana" pak prodal v roce 1818 Newstead jednomu ze svých přátel za 96.000 liber.

Okázalá stavba, která byla v roce 1170 postavena králem Jindřichem II. pro řád sv. Augustina, přežila zanedbávání a opomíjení několika domácích pánů. "Opatství nyní vlastní nottinghamská rada. Již jsme oslavili 70. výročí jeho předání městu," uvedla generální manažerka Newsteadu Julie DeLongová."Chceme podporovat obec ve využívání místa... Není to jen zaprášené muzeum. Uzavřeli jsme smlouvu o pronájmu s kriketovým mužstvem, na pozemcích se konají koncerty a divadelní

představení, před pěti lety jsme získali licenci na občanské obřady," vypočítává.

Letošní program nabízí venkovní představení Shakespearova Snu noci svatojánské, hudební večery s dechovými kapelami a vycházky po zahradách. Společnosti a literární spolky Lorda Byrona také během roku přijíždějí do Newsteadu na semináře a diskuse. V opatství schraňovaná nejbohatší sbírka Byronových osobních věcí láká studenty, školáky i prosté zvědavce.Přeměna Newsteadu z kláštera do dnešní podoby turistické atrakce, kterou ročně navštíví 100.000 lidí z celého světa, začala v roce 1539, kdy nemovitost koupil Sir John Byron.

Poté, co král Jindřich VIII., který se ve zlém rozešel s katolickou církví, rozpustil augustiniánský řád, za opatství zaplatil královských 810 liber. Sir John pak rychle přeměnil místo modliteb v dům pro svou rodinu. Zbořil sice větší část chrámu, ale zachoval klášterní strukturu a půdorys Newsteadu. Na konci 18. století však sídlo takřka skončilo v ruinách, když se Lord Byron V. dostal do finančních problémů. Nechal Newstead upadat a prodal nábytek a zařízení. Tuto takřka prázdnou a rozpadlou barabiznu na okraji Sherwoodského lesa básník Byron zdědil v roce 1798, když mu bylo pouhých deset let. Tvrdohlavý mladík s pokřivenou nohou a touhou po poezii, řečtině a latině zde žil se svou senilní matkou, skládal verše a zamiloval se do krásné Mary Chaworthové ze sousedství.

Přestože měla Byronova rodina stěží peníze na nábytek, básník, jehož první tenká sbírka "Hodiny zahálky" byla vydána v roce 1807, toto místo miloval. Ale i když mu slíbil věrnost, tak rostoucí dluhy donutily Byrona prodat v roce 1818 Newstead příteli Thomasi Wildmanovi. Ten na opatství nešetřil. Zaměstnal architekta, který budovu přestavěl a restauroval, ale zároveň zachoval normanský a gotický styl.Wildman zemřel v roce 1859 a Newstead získal zámožný statkář William Fredrick Webb, který sem pozval cestovatele Davida Livingstona. Brány opatství otevřel také čím dál většímu množství Byronových fanoušků.

Od rodiny Webbů pak získal sídlo filantrop Sir Julien Cahn, který dům i s pozemky daroval v roce 1931 městu Nottingham, čímž Newsteadu zajistil budoucnost.V Newsteadu se dnes nacházejí Byronovy osobní věci, rukopisy a i některé kusy původního nábytku. V ložnici, i když byla hodně změněna, je postel i schůdky, které básník používal. V knihovně jsou pozorně schraňovány první vydání jeho děl, pistole, boxerské rukavice, psací souprava i snubní prsten. Kurátoři se stále snaží sehnat více předmětů, které koupil či používal potulný básník.Obnova Newsteadu vyžaduje také neustálé úsilí. Momentálně se shromažďují peníze na obnovu pergoly.