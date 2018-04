Sicílie: kde najdete tu neitalštější Itálii!

Čeští turisté většinou své italské cesty končí u Neapole a Capri. Málokdo jede na Sicílii. Vzdálenost skoro 2000 kilometrů odrazuje. A i ti, kteří by tam jeli, mají trochu obavy z mafie.

Kdo však dorazí až sem, nebude zklamán. Ani nemůže být.

Sicílie je ostrov velký asi jako Morava se Slezskem. V řeckých bájích to byla slavná Skylla a Charybda.

Když se rozhodnete sem přijet, mám jednu radu. V Neapoli se naloďte na trajekt, který vás během osmi hodin dopraví do Palerma. Noc můžete strávit na lodi. Cena není přehnaná: u středně velkého vozu se vloni platilo za zpáteční jízdenku 140 eur na osobu. Ušetříte si tak namáhavou cestu po dálnici ze Salerna až do Villa San Giovanni, kde se stejně musíte nalodit na trajekt, který vás převeze na ostrov. Tam vás čeká jedno překvapení za druhým.

Ostrov je totiž společně s Řeckem kolébkou evropské kultury. Byli zde Féničané, staří Řekové, Římané, Vandalové, Ostrogóti, Byzantinci, Arabové, Normané, Španělé, Neapolitáni - a to jsem určitě na někoho zapomněl. Každý po sobě zanechal stopy na charakteru a vzhledu zdejších lidí, na památkách i na kuchyni. Začněme v Palermu.



Palermo

Místa protikladů

Toto město v sobě koncentruje typické protiklady italského jihu. Vévodí mu překrásná katedrála z dvanáctého století. Vedle toho v centru uvidíte překrásné, i když bohužel chátrající obytné domy z osmnáctého a devatenáctého století.

Staré Palermo se podobá centru Neapole, s klikatými, stinnými, nepříliš čistými uličkami, plnými chaotického života. Kdo hledá něco pitoreskního, může si zajít na místní trh, známou Vucciria.

Něco zcela jiného je slavná místní pláž Mondello. Vévodí jí překrásný secesní pavilon připomínající podobné stavby na francouzském atlantickém pobřeží. Moře je čisté a koupat se lze od května do října, někdy i později.

Na západním cípu Sicílie, v oblasti Trapani, pak stojí dva skvosty antické kultury - Segesta a Selinunte. Nádherné chrámy staré 2500 let, lépe zachované než ty, které můžete vidět v Řecku. Jsou blízko u moře, a tak to můžete spojit s výborným koupáním.

Četné pozůstatky antických chrámů najdete také v oblasti Agrigento na jihozápadním pobřeží Sicílie. Tato oblast je na seznamu kulturního dědictví UNESCO.



Antický chrám Segesta

Máte-li trochu času, zajeďte si i do pohoří Madonie. Byl zde zřízen přírodní park, který chrání překrásnou subtropickou flóru, jež roste ve výšce 1600 až 1950 metrů.

Messina, která se nachází na severovýchodním cípu ostrova, je nové město. V roce 1908 ho zničilo zemětřesení a následující vlna tsunami, podobná té, která teď poničila Asii.

Za návštěvu stojí i přímořské letovisko Taormina, proslavené nejen starořeckým amfiteátrem, kde se dodnes konají koncerty a představení, ale i mimořádně příznivým klimatem. Znám Sicilany, kteří se sem chodí slunit už v únoru.

A kousek dále se pne největší rarita ostrova - nejvyšší sopka Evropy Etna. Když si vyjedete do některých obcí, které se nacházejí ve výšce 1000 až 1200 metrů na jejím úpatí, musíte si večer navléknout svetřík. Autem se pak dostanete do výšky 2000-2500 metrů, dále to jde jen s autorizovaným průvodcem. Při jasném počasí je z Etny vidět prakticky celá Sicílie.

Úžasné je i město se starořeckými památkami na nejjižnějším cípu ostrova - Syrakusy.



Citrony utržené přímo ze stromu chutnají lahodně



Ochutnejte citrony

A jaké jsou sicilské kulinářské speciality? Ochutnejte "arancini", oválné knedlíčky obsahující vařenou rýži, mleté telecí maso, sýr, různé druhy koření, hrášek a cibuli.

Kdo má rád zeleninu, tak si může dát "caponata". Ty vzdáleně připomínají lečo, samozřejmě bez vejce a uzeniny.

Když přijedete v době, kdy dozrávají citrony, pokuste se jeden někde utrhnout a sníst. Uvidíte, že to s citronem prodávaným v obchodech na sever od Říma nemá vůbec nic společného. Je to opravdová pochoutka.

Pokud si chcete prohlédnout Sicílii v klidu, nejezděte v létě. Je tady opravdu horko. A když se vyhnete luxusním podnikům, můžete si udělat dovolenou, která stojí až o čtvrtinu méně než ve střední či severní Itálii.

VÝLETY ZE SICÍLIE Stromboli Naprosto jedinečná podívaná, kterou vám nabídnou místní činné sopky. Zcela výjimečné místo Evropy je Stromboli, které je ze Sicílie poměrně blízko a není problém sem zajet výletní lodí. Výstup na vrchol kráteru je nazapomenutelným zážitkem. Malta Jednodenní návštěva maltského hlavního města Valletty je mimořádně příjemná. Malé město plné historických budov, opevnění, směs anglické, maltské a arabské kultury, zcela bezpečné a klidné. Na procházku a poznání vám bude stačit několik hodin. A dávejte pozor, jezdí se zde vlevo. Kalábrie Pokud nejedete na Sicílii autem přes Kalábrii, tak si zajeďte na výlet do této jižní části Itálie. Poněkud ospalá, velmi teplá a slunečná a hlavně jiná než sever či střed země. Pitoreskní vesničky a městečka s kavárničkami potěší především milovníky romantiky. Nemusí se sem jezdit každý rok, ale vidět to alespoň jednou, je příjemné.