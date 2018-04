Ministerstvo pro mimořádné situace vyslalo do oblasti vrtulníky naložené výbušninami. S jejich pomocí mají být vyhozeny do povětří ledové hráze a odstraněny překážky tvořené nahromaděným bahnem a nakupenými vyvrácenými stromy, které přineslo do řek jarní tání.



V Krasnojarském kraji se vylila z břehů řeka Kača, přítok jedné z nejdelších řek světa Jeniseje, a zaplavila více než 70 domů.