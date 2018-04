Shrek, filmy a katastrofy - nejlepší atrakce v LA

Filmová studia začala růst v Hollywoodu kolem roku 1920. Později jim však v rušném městě bylo těsno, a tak se přesunula kousek stranou, do údolí San Fernando. Zde je i dnes dost prostoru pro velké haly filmových ateliérů či náročné exteriérové dekorace. A tak se tu dál všechny společnosti věnují svému filmovému umění.

Pouze společnost Universal ovšem pochopila atraktivnost filmového světa pro obyčejné smrtelníky a zřídila na území svých studií velký zábavní park pro veřejnost.

Jedná se vlastně o jakousi obří pouť, jejíž atrakce jsou inspirovány nejznámějšími filmy, které v Universal Studios vznikly.

Vůči pouti je tu ale jeden zásadní rozdíl − neplatí se za jednotlivé atrakce, ale pouze za vstup do celého parku. Jakmile jste uvnitř, je už jen na vás, kam se vrhnete. Můžete si neomezeně užívat všechny atrakce.





Mokrá vyjížďka na úvod

Já jsem svůj zábavní den zahájil absolvováním jedné z nejstarších a klíčových atrakcí parku − projížďkou vyhlídkovým vláčkem po celém areálu studií.

Nastoupil jsem do malé tramvaje a průvodce-bavič upozorňoval, že ti, co sedí na modrých sedačkách, se během cesty mohou namočit. Jenže modré jsou všechny sedačky!

Projeli jsme mezi mnoha ateliérovými halami i několika filmovými městečky v různých stylech. A zrovna když jsme projížděli jakousi mexickou náves, se to stalo.

Najednou se na horní konec návsi odkudsi přivalila obrovská povodňová vlna a s hukotem se řítila na naši nebohou tramvajku. Už chápu, proč jsou všechny sedačky modré!

Všichni cestující kvičí a kdo má foťák na krku, zoufale se jej snaží někam ukrýt. Zavírám oči, aby mi do nich nenacákalo. Ale filmový svět je kouzelný. Samozřejmě že vlna těsně před tramvají zase zmizela. Dodnes nechápu, jak dokážou vypustit a zase chytit najednou tolik vody.

Padá metro i letadlo

Snad nejdivočejší událost se s námi ovšem odehrála v jednom z ateliérů, kam jsme vjeli do filmového interiéru stanice metra zrovna ve chvíli, kdy vypuklo zemětřesení.

Nejprve začala opadávat výzdoba stanice, pak dokonce praskl strop a seshora z ulice se vedle nás propadl náklaďák. Zároveň na druhé straně ze stěny vyhřezlo mohutné potrubí a zaplavilo vedlejší kolej.

K tomu všemu do stoupající vody vletěla z protisměru souprava metra. Samozřejmě s ohlušujícím rachotem havarovala těsně vedle nás. Jeden její vagón se dokonce rozlomil na dvě půlky, které se rozšklebily na naši tramvajku uvězněnou v té apokalypse. No, živi jsme unikli jen o vlásek.

Když jsme potom zase venku projížděli anglickým městečkem, na které spadlo velké dopravní letadlo, už mě ty kouřící trosky nějak nepřekvapily.

Naštěstí to letadlo nespadlo na nás. Jeho rozlámaný a doutnající trup tam už ležel, když jsme přijeli. Ale asi jen krátce, vrtule proudových motorů se ještě točily.





Na útěku před raptorem

Když jsem konečně z tramvaje vystoupil, usoudil jsem, že akčních filmů již bylo dost a naivně se hrnul k atrakci Jurský park.

Představoval jsem si projížďku pravěkým pralesem, ve kterém se budou pokojně popásat veleještěři a kynout návštěvníkům svými obřími hlavami.

Jenže něco nekalého jsem začal tušit až ve chvíli, kdy jsem se na začátku atrakce usadil do člunu a do sedačky mě přitisklo mohutné madlo . A pan uvaděč trval na tom, ať si sundám čepici.

Plavba začala skutečně poklidně. Pluli jsme říčkou, kde z mlhy mezi přesličkami koukali pokojní brontosauři. Jenže idyla netrvala dlouho.

Najednou nás to dovezlo do jakési potemnělé betonové haly se spoustou přístrojů, které byly zjevně porouchané, protože různě kvílely, jiskřily a odpadávaly kolem nás dolů. Halou jsme jeli stále kamsi vzhůru, do pěkné výšky, když tu se po nás ze tmy nečekaně vrhl obří raptor a rozevřel na nás svou šílenou zubatou tlamu.

Už by nás byl akorát slupl, kdyby se v té vteřině náš milý člun bez varování nepropadl kamsi do hlubin. Raptor sklapl naprázdno a my se řítili skoro volným pádem za denním světlem. Jaká radost!

Nakonec to "udělalo bác" a my přistáli s grandiózním šplouchnutím uprostřed bazénku nedaleko vchodu. Uf.

Co tak zkusit na posilněnou zdejší speciální jurský bonbon? Je tu s nimi celý obchod a vypadají jako kusy jantaru, ve kterých jsou zalití komáři, mouchy, vážky a jiná havěť.

Trochu zmaten jsem si musel obal téhle filmové lahůdky důkladně prohlédnout. Naštěstí se na něm píše, že použitý hmyz je jedlý. Tedy na zdraví!





Hoří! Nebojte, jen jako

Ve snaze uniknout dalšímu volnému pádu na dalším vozíku jiné pouťové atrakce vybral jsem si jako příští bod mého programu návštěvu trikových studií pro speciální efekty. Ať se poučím, jak se ve filmu dělá bezpečný požár.

Byl jsem tedy spolu s dalšími zájemci uveden na malý ochoz v trikové hale. Pan průvodce zasvěceně podával výklad o ohni, hoření, explozích a vše náležitě demonstroval na připravených modelech.

Jenže najednou koukám, že je toho ohně v hale před námi nějak stále více a že se tu nebezpečně otepluje. Na obličeji cítím stále nové žhavé vlny od dalších hořících sudů s palivem a můj původní klid se rychle vytrácí. Zdá, se že se jim to malinko vymklo z ruky!

Začínám podvědomě hledat únikovou cestu, když v tom se ochoz s námi uvolní a my už zase padáme kamsi do hlubin. Všichni ječí a chytají se zábradlí. Pád trvá možná jen půl vteřiny, ale k vyděšení to bohatě stačí. Akční film tu prostě musíte zažít na vlastní kůži.

Najednou všechny plameny uhasnou, pan průvodce se s námi s úsměvem loučí a já přemýšlím, jestli tady najdu nějakou neděsivou atrakci.





Klidná pohádka

Což třeba pohádka? Jedno z kin tu zrovna uvádí film "Shrek 4D“. Animovaný film pro děti? To bude pohoda.

Usadím se v pohodlném křesle, nasadím si brýle pro sledování trojrozměrného obrazu a pohádka začíná. Po rozkvetlé louce přijíždí kočár a já mám pocit, že drncám ve voze spolu s hrdiny filmu.

Kočár zastaví a pořádně to drcne. A skutečně, křeslo se pode mnou hýbe v souladu s dějem. Ale kdyby jen to! V sále najednou voní ta rozkvetlá louka, pofukuje větřík a když Shrek kýchne, prskne vám to až do obličeje. Snad je to jen voda.

Postupně chápu, proč se kino jmenuje 4D. Obraz je 3D, tak jak jej známe třeba z IMAXu, ale čtvrtým rozměrem jsou tyhle drobné zážitky, jako cákance, plivance, spršky, pachy, svištění větru kolem uší a podobně.

Vrchol představení však doslova nadzvedne celé kino. Na plátně se ze stropu jeskyně spustí hejno hrozivých pavouků a v trojrozměrné iluzi se až příliš realisticky rozbíhá směrem k divákům.

Fofrem zmizí za spodním okrajem plátna, když mi najednou začne něco lézt po nohou! Hrůza! V tu chvíli polovina diváků děsem div nevyletí stropem ven ze sálu. Film šťastně končí a já zjišťuji, že v Hollywoodu to bez adrenalinu prostě nejde.

Den pokračuje a já poctivě obcházím všechny atrakce, abych zjistil, jak se tu lidé baví. Jsem z té zábavy čím dál unavenější a musím uznat, že za jediný den tu nelze všechno stihnout. Zbývá Vodní svět, Van Helsing, Terminátor, Mumie a další a další.





Sleduji návštěvníky a žasnu, jak neúnavně a nadšeně se stále fotografují se Shrekem, Spidermanem nebo King Kongem. Bavím se, když sleduji davy dětí ráchajících se i v oblečení pod obří fontánou ve tvaru rakety.

Sotva stíhám uskočit před kolonou dalších filmových bytostí, které kolem zrovna projíždějí na čtyřkolkách. Všude chodí uniformovaní pracovníci parku, usmívají se a zvou k návštěvě svých atrakcí, jiní zase diváky při zábavě fotí a pak obrázky nabízejí.

Nemluvím o občerstvení, na které si mimochodem také můžete koupit permanentku a pak už se během dne dalším placením netrápit. Jezte, pijte a bavte se tolik, kolik jen vydržíte. To jsou Universal Studios.



Může se hodit

Doprava

Do Universal Studios se lze pohodlně v rámci Los Angeles dostat i metrem. Stanice Universal City je na červené lince (Red Line). Přes ulici od metra je pak zastávka minibusu Shutle, který jezdí zdarma k bráně parku každých asi 15 minut. Lze ale jít i pěšky, není to více než 15 minut chůze, i když do kopce. Otevírací doba

Park je otevřen denně kromě Dne díkůvzdání a Vánoc. Otevírací hodiny se během roku mírně liší. Vstupné na atrakce i na jídlo

Standardní vstupné pro dospělého na jeden den je 64 USD (sezóna 2008), děti 54, pod 3 roky zdarma. Na internetové stránce Universal Studios lze za cenu jednodenního vstupného koupit dvoudenní.

Často také v různých propagačních letácích, které se distribuují po LA, můžete najít kupon na slevu ze vstupného.

Za 109 USD je k mání zvláštní jednodenní vstupenka, která vám zcela legálně umožní předbíhat fronty u všech atrakcí (Front of Line Pass)

Permanentka na neomezenou konzumaci v několika občerstveních v areálu stojí 20 USD na osobu a den. TIP PRO VÁS:

Vyplatí se do parku přijít hned ráno a jako první zamířit na "Studio tour“, což je jízda tramvají po celém areálu. Později je právě tady nejvíce lidí.

