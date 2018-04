"Shop ’til you drop" aneb příručka pro vánoční nákupy v New Yorku

V New Yorku existuje jediná věc, kvůli níž by si člověk dokázal nevšimnout, že je tam spousta neuvěřitelně vysokých baráků.

Jsou to nákupy.

Zapomeňte na baseball. Americký národní sport se jmenuje shopping. A New York je jeho Maracaná.

Jak by ne, když tam mají všechno a když je to tak levné.

Mám kamaráda, který tam létá šopovat několikrát ročně a nakoupí tam všechno včetně kufrů, v nichž to pak veze domů. Proč taky ne: kufry značek, jako jsou Delsey nebo Samsonite, se tam koupí za polovinu ceny.

Zkušení borci taky létají z Prahy s prázdným kufrem, do něhož dají nějaký menší. Prý je však potřeba prověřit aerolinky, s nimiž člověk letí, jestli zpátky dovolí jeden, nebo dva kufry. Plné, samozřejmě.

Pokud jde o nakupování, musí se vědět, jak na to. Kdysi měl New York díky filmům spíš auru nestoudně drahého města butiků z Páté avenue. Teď je to naopak město s pověstí nákupů za hubičku.

No, ne že by to všude s těmi slevami bylo tak naprudko, jak by člověk očekával... Ale kdo se vyzná, odkrývá zlaté žíly.

Zmíněný kamarád mi popisoval, jak našel kostým od Calvina Kleina za 489 dolarů. Cena ve slevě: 49 dolarů. Nebyl to žádný vyběhlý kousek, ale nový model.

A takhle je to skoro se vším. Džíny tady koupíte o třetinu levněji než doma – a to je jejich normální cena.

Ale kdo se jen trochu snaží, pořídí je za třetinu české ceny.

Připomínáme Platíte vyšší ceny, než jsou na cenovkách, protože se započítávají daně. USA nemají DPH, ale různé federální, městské a jiné daně, takže cena lehce poskočí. Velikosti oblečení i bot v USA jsou jiné než v Evropě. Ale ve velkých obchodech mají srovnávací tabule. Elektronika a spotřebiče jsou vyrobeny na jiné napětí a jiné normy. Některé obchody nemají kabinky na zkoušení věcí. Na druhé straně není problém zboží vyměnit.



Známá si koupila šaty Guess za necelé dva tisíce. Doma je viděla za pět. Značkové sluneční brýle jsou k mání i za deset dolarů, tenisky Nike za dvacet.

Zatímco u nás jsou značky jako Old Navy či Gap považovány za docela hogo fogo, v Americe je považují za běžné oblečení. Jsou tam cenově o třídu níž.

Před pár dny jsem četl britské noviny, které spočítaly, že značkové zboží je v New Yorku o 62 procent levnější než v Londýně. U nás je levněji než na ostrovech, taky dolar trochu poskočil, ale rozdíl může být pořád třetinový. A často i větší. New York je město byznysu, a tak je i zemí zaslíbenou různým slevám, akcím či "krachům cen". Slevy na kosmetiku, prádlo, oblečení a elektroniku od třiceti do sedmdesáti procent nejsou nic, kvůli čemu by si Newyorčané posílali hromadné esemesky. Je to setrvalý stav.

Nakupovací horečka v Macy’s, největším obchodním domě na světě

A teď to hlavní: jak na to

Důležité je vědět, kam za nimi jít. Pár tipů přinášíme na další straně, ale obecně lze říct, že hlavní loviště lovců výhod začíná od 34. ulice nahoru. Tedy kousek pod Empire State Building. Hlavní zásada: nerozklepat se z velkých jmen. Macy's nebo Bloomingdale's, to nám zní skoro stejně draze a mimo naši oběžnou dráhu jako Tiffany, ale ve skutečnosti tam ceny padají jako asfaltoví holubi. Mimochodem, i u Tiffanyho mají slevy a výhodné nabídky: stříbrné prstýnky a náušnice s touhle značkou za méně než sedmdesát dolarů, to už docela jde.

A pak jsou tady spousty dalších kšeftů: takové ty lidoobchoďáky, specializované či levné řetězce jako třeba Payless, Dress for Less, One Dollar Shop, Best Buy či Circuit City. Nebo nenápadné obchody s módou typu Filene's Basement, byť tady hážu do jednoho pytle hrušky, jablka i rohlíky. Tak přihodím ještě i sekáč: řetězec se jmenuje Buffalo Exchange, kvalita je samozřejmostí, skvosty pravidlem – a navíc, hrabat se tady je vysloveně in.

V New Yorku platí, že kdo dobře hledá, najde vždycky. Z nepochopitelných důvodů tam mají nepochopitelně levné věci.

Zkušení harcovníci to dobře vědí. A jsou dopředu připraveni i na různé nástrahy, třeba že někde nejsou kabinky. Ostřílené dámy například vyrážejí v legínách, aby na sebe mohly hodit v ústraní kalhoty nebo sukni, podprsenky se přikládají na tričko, jen je samozřejmě nutné přijít bez té své.

Kdo chce zkusit něco jiného, může vyrazit přes řeku do New Jersey. Je tam obrovský shopping mall jménem Jersey Gardens Outlet. Z Penn Station na Manhattanu tam jezdí pravidelně autobusy, jste tam za půl hodiny.

Prostě "shop ’til you drop", jak říkají Američané. (Nakupuj, dokud nepadneš).

Ale hlavně si přitom nezapomeňte koupit ty kufry.

Mimochodem, teď jsem slyšel, že protřelí lidé si místo nich kupují vaky na snowboard nebo golfové hole. Snad je některé aerolinky nepočítají jako kufry či co...

Levný Macík a ti další

Základní popis bojiště pro lovce výhod, slev a výprodejů aneb kde nakoupit to nejlepší v New Yorku, a přesto nenechat kreditku vykrvácet.

Pro "shoppery" něco jako Mekka: velký outlet módního značkového oblečení, kde se lidé probírají mořem dámských i pánských oděvů, bot a doplňků se slevami až 70 procent, přestože jde o nejnovější kolekce. Občas to však chce ostré lokty a hrabat, hrabat.

Cortlandt Street těsně poblíž Ground Zero

Katedrála milovníků nákupů a největší obchoďák světa. Ti čeští mu říkají mazlivě Macík. Deset nebo snad jedenáct pater a mezipater. Autor zná dívku Karolínu, která tam strávila celý den. V prvním mezipatře vám po předložení pasu vyřídí kartičku na 11% slevu.

Herald Square na Broadwayi mezi 34th a 35th Street

Ráj luxusního prádla. Ceny asi o třetinu nižší než v Česku. Pro pány u vchodu sedačky, aby nezacláněli, i když pro mnohé je tohle jediný obchod, kde rádi doprovázejí.

Hned naproti Macy’s

Boty: dámské, pánské, dětské... Na ples, jogging, svatbu, fotbal, Borneo, přednášku, procházku i na ryby. Luxusní i běžné. Prada, Gucci i obyčejná jména. A taky kabelky, ponožky.

Union Square a 14th Street

Každý den slevy 40 až 80 procent. Heslo, které mluví za vše: Vysoká móda, nízké ceny.

Přímo na Times Square

Dámské, dětské, pánské značkové i designerské oblečení, domácí potřeby, boty, kabelky a podobně, vše ve slevách často dosahujících až 60 procent.

Jeden z hlavních obchodů na Avenue of the Americas a 19th Street

Řetězec s ležérní mladou "rychlou" módou. Džíny, šaty, prádlo, svetry, boty a tak dál.

Jeden z hlavních obchodů je přímo na Times Square

Nejmodernější počítačová technika, notebooky, software, foťáky, kamery, dalekohledy, televize, muzika, domácí elektronika, elektro a všechno ostatní.

Hlavní obchod na 23 Park Row poblíž radnice, další na 151 W 34th Street

Stylové oblečení, jehož cena málokdy přelézá hranici 75 dolarů.

Obchody například: 34th Street mezi Pátou a Madison Avenue, další kromě jiného na Wall Streetu

Newyorská tradice. Outlet specializující se na značkové oblečení se špičkovými slevami. Dobrý na pánské obleky. Teď v bankrotu, po Novém roce bude končit, což signalizuje ještě výhodnější ceny.

400 Park Avenue

Koho to dneska ještě zajímá aneb tajný tip autora pro stejně postižené: prý tady mají 27 kilometrů regálů plných nových i starých knih. Ještě se mi nestalo, že by tam neměli, co jsem chtěl – a vždy za hubičku neboli doslova tkaničku (on a shoestring). A na rozdíl od Amazonu to zde voní knihami a tajemstvím.

Broadway a 12th Street

Značkové zboží, které se prodává se slevami 35 až 65 procent. Je důležité nevynechat "Back Room", kde jsou špičkové modely k mání za babku.

Hlavní obchod na Sedmé Avenue 101

Asi největší a nejlépe zásobený obchod na světě s foťáky, audiotechnikou, počítači a podobnými věcmi. Pozor, mají zavřeno od pátečního odpoledne do neděle.

9th Avenue a 34th Street