Shetlandy aneb o ponících, ovcích a rybách

Trajekt vás bude stát něco přes sto liber a čtrnáct hodin strávených uprostřed Severního moře. Letadlo je bezesporu komfortnější, ale pokud vezmeme v úvahu, že při cestě z našich končin jste museli již nejméně dvě vyzkoušet, vřele doporučuji trajekt nejen kvůli vítané změně, ale i neopakovatelnému západu a východu slunce nad mořskou hladinou. Nemluvě o tom, že loď je tradičním dopravním prostředkem, který vás naladí na tu správnou „shetlandskou vlnu". Pokud jste neinvestovali do spacích kabin, rozhodně nezapomeňte na pořádné svetry, protože v noci teplota na trajektu klesá až na neuvěřitelných 12 stupňů Celsia.

O to více při probuzení zahřeje pohled skrze zamlžené okno, které nabídne výhled na neopakovatelnou scenérii ostrovů spolu s hlavním městem Lerwickem. V případě, že zaspíte, nezoufejte. Tento trajekt sice mohl být prvním, ale rozhodně ne posledním při pobytu na Shetlandech.

Souostroví tvoří více než 100 ostrovů rozličných velikostí i přírodních krás, obydlených je však pouze třináct. A celkem tu žije asi třiadvacet tisíc lidí. Hladký pohyb mezi jednotlivými ostrovy zajišťuje spolehlivá a poměrně frekventovaná lodní doprava, kterou je však radno si předem rezervovat, abyste se někde nemuseli zdržet déle, než jste si přáli.

Další možností je pronájem malého letadélka i s pilotem, který ale doporučuji jen v případě nouze, anebo pokud jste na slovo vzatý dobrodruh či fanda extrémních sportů. Ostatní, pro nás běžné dopravní prostředky, ostrované téměř nepoužívají. Pokud máte obavy z řízení vlevo, na Shetlandách na ně můžete směle zapomenout. Většina silnic je totiž jednoproudých, pouze s několika rozšířeními pro vzájemné míjení vozidel. Předjíždění se v těchto místech příliš nepraktikuje. Velmi důležitou vlastností se tak stává trpělivost, a pokud nechcete, aby na druhý den celé ostrovy věděly, jaký jste hrubián a nevychovanec, radila bych temperament závodníka poněkud krotit.

VŽDY S ÚSMĚVEM A DŮVĚROU

Prázdniny na Shetlandách budou bezesporu i velmi ostrou zkouškou vašich jazykových znalostí. Ani diplom z Oxfordu nezaručuje plné porozumění rodilým Shetlanďanům. Jediným místem, kde si můžete být jakž takž jisti, je Lerwick. Pokud se ale vzdálíte z hlavního ostrova, pochopení významu je spíše otázkou intuice. Každý z ostrůvků má své specifické nářečí, výslovnost a jazykové prostředky, jejichž osvojení bohužel není otázkou hodin. Zoufalství ale rozhodně propadat nemusíte. Nejste totiž sami. Problémy občas mívají i rodilí Shetlanďané.

Mimo anglický slovník si připravte i pečlivě procvičené mimické svaly a usmívejte se na kohokoliv a kdekoliv. Patří to totiž k místním zvykům a neuvěřitelná vstřícnost obyvatel je lehce nakažlivá. Jsou milí, otevření, přátelští a velmi sdílní, vždy ochotni se s vámi podělit o nejnovější zprávy z rybolovu i o staletími opředené legendy. Další dobrou zprávou především pro ty, kteří zápasí s věčným zapomínáním klíčů, je, že na Shetlandách (snad s výjimkou Lerwicku) je ani nepotřebujete. Domy i auta zůstávají téměř nepřetržitě odemčeny, návštěvy neklepou a pošťáci vám denní tiskoviny pokládají přímo na kuchyňský stůl. Malou záhadou tak pro Středoevropana zůstává tradičně nulová kriminalita.

UDICE SE ČTYŘMI HÁČKY

Tradičním a v současné době také jedním z nejlukrativnějších zaměstnání je rybolov. Pokud máte o toto téma hlubší zájem, stačí navštívit ostrůvek Whalsay - vyhlášenou rybářskou komunitu. Nejenže se vám dostane informací od na slovo vzatých odborníků, ale zcela jistě vám bude nabídnuta i projížďka a nezapomenutelné zážitky z rybolovu samotného.

Pro výlov k domácí spotřebě používají Shetlanďané většinou udici se čtyřmi háčky. Tu už pak stačí jen ponořit a za minutku napnout svaly. Ovšem pozor! Za žádnou cenu nepočítejte ryby, když je táhnete k povrchu. Přináší to prý neštěstí a navíc to není ani nutné. Obvykle bývají všechny čtyři. Pokud bych měla shrnout své dojmy, musím říct, že rybolov na Shetlandách se rozhodně neshoduje s naší představou relaxačního a odpočinkového sportu. Spíš jsou to litry potu a hodiny dřiny. Shetlanďané však dobře vědí, za co všechno moři vděčí a ani je nenapadne si stěžovat. Svého všudypřítomného společníka milují a jen velmi neradi spouštějí z dohledu.

Složení obvyklého ostrovního jídelníčku přímo závisí na příjemném faktu, že vody kolem ostrovů doslova oplývají nespočetným množstvím ryb a jiných mořských živočichů. Zručné kuchařky z nich dovedou připravit dokonalé gastronomické pochoutky a po pravdě řečeno, není nad makrelu, kterou jste před půlhodinkou vylovil a teď vám leží na talíři.

POZOR NA PONÍKY

Pravým rájem budou Shetlandy pro ty z vás, kteří holdují přírodním krásám. Fauna i flora jsou nesmírně rozmanité. Každoročně se na ostrovy vrací přes milion opeřenců, reprezentujících více než dvacet ptačích druhů, aby zde vyvedli své mladé. Proto si nezapomeňte dalekohled, najděte pohodlné místečko na útesech a nezapomenutelný zážitek je zaručen.

Naopak poněkud bolestivou zkušeností může být při nedostatku opatrnosti setkání se shetlandskými poníky. Snad každé malé dítě na ostrovech alespoň jednou spadlo ze hřbetu tohoto malého chundeláče. I když na první pohled vypadají velmi neškodně a mírumilovně, při zacházení s nimi se doporučuje nejen přítomnost majitele, ale především ostražitost. Poníci totiž dokážou být velmi zlomyslní a nevrlí, kopyta a zuby vždy v pohotovosti.

Nejčastějším zvířecím druhem jsou samozřejmě ovce, jichž se na rozsáhlých pastvinách pohybuje kolem půl milionu a na Shetlandech snad neexistuje jediné místo, odkud byste neviděli alespoň jednu ovci. Jejich vlna je nesmírně kvalitní a slouží jako výrobní materiál pro slavné shetlandské pletené zboží.

Odjet z ostrovů bez svetru ze shetlandské vlny se považuje za hřích, a není divu - v zimě asi sotva najdete něco, co by vás zahřálo lépe. Co se týče flory, přímo do očí vás udeří fakt, že na ostrovech nerostou žádné stromy. O to větší poklady můžete nalézt, pokud se trošku přikrčíte. Nekonečné shetlandské louky jsou doslova poseté nejrůznějšími zástupci rostlinné říše a pro některé z nich představují zároveň jediné místo výskytu.

NEVYZPYTATELNÉ POČASÍ

Pokud v sobě chcete probudit romantika, pak jste si nemohli vybrat lépe. Strmým útesům, mořské pěně, neskutečně zeleným rovinám a naléhavému volání racků se odolává jen velmi těžce. I přes to, že třeba nepatříte mezi skalní příznivce turistiky, dovolím si tvrdit, že taková procházka podél pobřeží, piknik na pláži či návštěva zbytků starých vikingských osídlení za těch pár nachozených kilometrů víc než stojí, a že za chvíli přestanete vnímat i neustále vanoucí ostrý mořský vítr. Počasí obecně je velmi nevyzpytatelné a nikdy nelze předem přesně odhadnout, jak bude za hodinu. Během dne se mohou vystřídat všechna roční období a vy ani nestihnete vysvléci svetr.

NEPOPSATELNÉ KOUZLO OSTROVŮ

O zvláštnostech a půvabech Shetlandských ostrovů by se dalo psát do nekonečna, bohužel i nejlépe volená slova jen velmi těžce vystihují atmosféru, kterou je celá komunita prostoupena. Shetlanďané tvrdí, že reakce na jejich domovinu bývají velmi silné. Buď si ostrovy zamilujete a budete se chtít pořád vracet, a nebo zůstane jen při nezodpovězené otázce, jak tam vůbec může někdo vydržet. Nic mezi tím prý neexistuje.