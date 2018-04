Shakespeare se po roce vrací na Hrad

Letní shakespearovské slavnosti se letos nesou v duchu významného jubilea. Je tomu totiž 450 let, co se ve Stratfordu nad Avonou narodil William Shakespeare. Ke kulatému výročí proto pořadatelé tomuto významnému dramatikovi věnují premiéru komedie Mnoho povyku pro nic, která se letos objeví na programu Slavností poprvé.

Intrikařit, pletichařit a pomlouvat se bude každý večer od 24. června do 19. července a od 22. srpna do 6. září na scéně Nejvyššího purkrabství Pražského hradu. Režie hry v překladu Martina Hilského se ujmul Jiří Menzel a do hlavních rolí obsadil Miloše Vávru, Václava Jílka, Jana Révaie, Petra Čtvrtníčka či Lenku Zahradnickou.

V novince letošních Slavností si zahraje například Jan Révai

Na stejné scéně si budete moci vychutnat historické drama Richard III. s Jiřím Langmajerem v hlavní roli. Třikrát zde také vystoupí ostravský soubor s nastudováním bláznivé komedie Jak se vám líbí. Hosty letošních Slavností jsou bratislavští herci s představením Dvaja páni z Verony, raným Shakespearovým dílem plným slovních hříček a písní. Od 12. do 20. srpna potom na této scéně dojde ke Zkrocení zlé ženy, v němž si vzpurnou Kateřinu zahraje Táňa Vilhelmová.



Letní scéna v Lichtenštejnském paláci

Na letní scéně Hudební a taneční fakulty AMU v Lichtenštejnském paláci zahájí Letní shakespearovské slavnosti 1. července magický Sen noci svatojánské pod taktovkou dua Martin Kukučka a Tomáš Trpišovský. V hlavních rolích se objeví David Prachař jako Theseus a Oberon, Vanda Hybnerová, jíž bude dvojroli Hyppolity a Titanie alternovat Eva Vrbková, Martin Písařík v roli Lysandra a další. Od 11. srpna budou bavit publikum Veselé paničky Windsorské, opět v režii Jiřího Menzela a se Simonou Stašovou a Bolkem Polívkou v hlavních rolích.

Simona Stašová a Bolek Polívka se potkají na jevišti ve hře Veselé paničky Windsorské

Shakespearovské slavnosti prakticky

Všechna představení začínají v půl deváté večer a kulisou jim kromě krásných prostor Pražského hradu a Lichtenštejnského paláce bude noční obloha. Protože při nepříznivém počasí nebude možné jeviště ani hlediště zastřešit, pořadatelé doporučují divákům přijít teple oblečení a vybavení nepromokavou bundou či pláštěnkou. Deštník v hledišti nebude možné používat.



Zhlédnout některé z představení programu Letních shakespearovských slavností můžete nejen v Praze, ale také v Brně, Ostravě a Bratislavě. Dvě zastávky bude mít divadelní festival na Lokti a snít o noci svatojánské mohou také diváci v Ústí nad Labem.



Další akce na Pražském hradě

Prostory Pražského hradu nabízí zajímavé akce také za bílého dne. V Královském letohrádku se například můžete dozvědět víc o nucené práci za druhé světové války. Výstava s názvem "Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka" potrvá od 2. července do 30. září a návštěvníkům představí fenomén nucené práce a její následky po roce 1945. Expozice na několika příkladech představuje osudy 20 milionů totálně nasazených mužů, žen a dětí. Královský letohrádek můžete navštívit denně od 10 do 18 hodin. Vstupné vás přijde na 80 korun.



Jízdárna Pražského hradu se od 20. srpna do 19. října promění na kočárovnu. Výstava Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18.–20. století návštěvníkům představí historické dopravní prostředky používané na českém území. Uvidíte zde luxusní kočáry, zlatý vůz olomouckého biskupa i lafetu užívanou při pohřbech československých prezidentů. Pro děti je připravena expozice dobových hraček. Výstavu můžete navštívit denně od 10 do 18 hodin.



Milovníky vína potěší už devátý ročník Vinobraní na Pražském hradě, který se uskuteční 20. a 21. září. Ochutnáte kvalitní burčák z Archlebova, čerstvou hroznovou šťávu a v Míčovně na vás bude čekat tradiční ochutnávka vín. K tomu všemu zahraje cimbálová muzika a vystoupí folklórní soubory. Po oba dny budete moci navštívit také produkční zahrady, v nichž se pěstují tisíce orchidejí, anturií a gerber používaných při výzdobě Pražského hradu. Vstup na vinobraní je zdarma.