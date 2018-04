Sezona začíná ostýchavě, lyžovat už ale lze

Ve sportovním areálu na Špičáku je technickým sněhem pokrytý Lubský svah a lyžovat lze na sjezdovce číslo tři od vrcholu slalomového svahu.

"V obavách z možné oblevy jsme děly nastříkali osmdesáticentimetrovou vrstvu, takže máme opravdu dobrý základ. Teď mrzne, ale sníh nepadá. Připadlo asi jen patnáct centimetrů přírodního sněhu a mimo dosněžená místa tedy lyžovat nejde, ačkoli je všude krásně bílo," říká Josef Treml ze Sportovního areálu Špičák.

Přímo v Železné Rudě o víkendu pojedou vleky na Samotách a na Belvederu. "Nenapadl téměř žádný nový sníh, jezdit se bude jen na technickém. V terénu je jen okolo deseti centimetrů sněhu, takže na běžky ještě vyrazit nelze," popisuje situaci Ivana Vilišová z turistického informačního střediska v Železné Rudě.

Na bavorském Javoru, který je častým cílem lyžařů z Čech, zatím sezona naplno nezačala. Dnes se na vysněžené závodní trati jede závod Evropského poháru žen a kabinová lanovka bude kromě závodníků vozit jen pěší turisty.

Pro rekreační lyžaře bude k dispozici pouze jediná sjezdovka na okraji areálu - Thurnhofhang s kotvovými vleky. Provoz už včera začal také na upravené části sjezdovek na Hoher Bogenu nedaleko Nýrska.

Kde zjistíte, jak je na Šumavě? Informační linka Sportovního areálu Špičák:

376 397 567

Infostředisko Železná Ruda:

376 397 033

Šumava má na letošek připraven rozsáhlý program údržby běžeckých stop, zatím ale stroje vyjet nemohly. "Chtělo by to ještě nejméně deset centimetrů sněhu. Loni touhle dobou bylo téměř půl metru, ale do Vánoc sníh připadl až na 90 centimetrů. Tak budeme doufat, že se to i letos vyvine podobně," doufá Karel Žlábek z informačního střediska v Prášilech.

Předpovědi meteorologů ale nejsou na startu volných dnů pro lyžaře nijak příznivé. "V nižších polohách stejně jako na horách bude zřejmě zataženo, oblačno s deštěm nebo i mrznoucím deštěm, ale na sníh to nevypadá. Takové počasí s teplotami slabě pod nulou v noci a od nuly do tří stupňů Celsia přes den asi vydrží až do čtvrtka," soudí Pavel Kopeček z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického úřadu.