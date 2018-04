Sezona nudistů je v plném proudu

Ředitel mnichovské nudapláže v těchto dnech marně přemýšlí, proč k němu přichází tak málo hostů.

"Snad to spočívá v novém konzervativním duchu," postěžoval si ředitel pro německý tisk. "Zatímco dříve bylo odložení šatů určitou formou protestu, dnes sedí mladí raději ve drahém oblečení v kavárně a chlubí se svým blahobytem."

Francouzský Ille du Levant: ráj nudistů

Pokud však nudismu holdujete, vydejte se rozhodně do Francie. Na ostrůvku, který leží pár desítek kilometrů od Saint Tropez, můžete totiž chodit nazí i po ulici. Celý ostrov patří naháčům. Koupili si ho a "vyhlásili" na něm svá vlastní pravidla. Tady se zkrátka nikdo nediví, když přijdete bez oblečení do kavárny či do obchodu.

Absence studu není na ostrově - propagačními materiály označovaném jako Mekka všech naháčů na světě - vůbec nic podivného. A kdysi byli obyvatelé ostrova ještě odvázanější.

"Bylo to před čtyřiceti lety, což je přesně doba, kdy jsem sem začal jezdit," říká pětapadesátiletý nahý profesor, který se vynořil ze zeleného spletence tújí na hřbetu ostrova a míří dolů k útesům.

"Jezdila sem mládež z celé Evropy. Italové, Španělé, Seveřani... všechny by je zatkli, kdyby se doma pokusili žít tak svobodně jako na tomhle ostrově. Ale dokázali být někdy také nepříjemní - policisty nebo kohokoli, kdo sem přijel v plavkách, svlékli a ještě se mu vysmáli."

NEJZNÁMĚJŠÍ NUDAPLÁŹE V ČR:

1. Koupaliště a kemp Džbán, rybník Šeberák

2. Pískovna Lhota nedaleko Staré Boleslavi

3. Pískovna u Vlkova poblíž Veselí nad Lužnicí

4. Kamencové jezero u Chomutova

5. Litická přehrada u Plzně

6. Máchovo jezero, pláž Klůček

7. Dářko

8. Brněnská přehrada, Sokolák

9. Šterkovna v Ostravě - Antošovicích

10. Nudicamp Račov



Českých nudistů neubývá

V Čechách jsou nudapláže pořád plné. Sezóna vrcholí a naháčů jsou statisíce. Mezi nejvyhledávanější patří koupaliště Džbán, rybník Šeberák a hlavně pískovna Lhota nedaleko Staré Boleslavi. Ta je považována za ráj českých nudistů, kteří si bez plavek dojdou i na pivo.

Středočeskou Lhotu si oblíbil například i český hudebník Lešek Semelka, který je na pláži téměř denně a všichni ho tu už znají. Po třiadvaceti letech mezi nudisty už Semelka těžko snáší na své kůži bílý pruh od plavek, a proto lehává nahý i doma na balkoně.

Lékaři: nudismus je zdravý

Odborníci se většinou staví za Semelku - nudismus je podle nich naprosto přirozený. Naopak mokré plavky na těle nejsou podle gynekologů a urologů zdravé hlavně pro ženy náchylné na záněty.

"Ty by se měly po koupeli převléct do suchých plavek nebo mokrý oděv úplně odložit," upřesňuje Uzel. Přesto se nad nudisty vztyčuje káravý ukazováček veterána mezi českými psychiatry Miroslava Plzáka. Podle toho působí současná devalvace nahoty asexuálně, a proto by se mělo stát svlečené tělo tím, čím v Evropě ještě před sto lety bylo - tedy intimní záležitostí.