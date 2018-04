Seznamte se s nejlepšími golfovými architekty ze Skotska

Seznamte se s pěti nejlepšími architekty, kteří stáli za vnikem velšského golfového ráje. Informace o golfu ve Walesu naleznete zde www.golf.visitwales.com.

James Braid

James Braid pětkrát vyhrál trofej Claret Jug a na dalších třech Open skončil jako druhý během jednoho desetiletí od roku 1901. Jakmile skončil s profesionálním golfem, absolvoval kurzy golfové architektury a to, jak je šikovný, si můžete prohlédnout na několika špičkových skotských hřištích, nejznámější jsou Aberdovey, Colville a Allon Golf Club.

Old Tom Morris

"Osobnost golfu" vytvořila veleznámá hřiště jako Cruden Bay, Leven Links, Machrihanish, Blairgowrie a Muirfield. Tento rodák z Dornochu do svého skonu v roce 1948 navrhnul více než 400 hřišť po celém světě, včetně takových, jako je dějiště US Open - hřiště Pinehurst No. 2, a dějiště poháru Ryder Cup v roce 2004 - hřiště Oakland Hills.

Willie Park Junior

Navrhl více než 100 špičkových hřišť po celém světě. Kariéra v navrhování hřišť zavedla z Musselburghu, odkud pochází, do západní Evropy a do severní Ameriky, i když některá z jeho špičkových děl jsou právě zde, ve Skotsku. Patří mezi ně Carnoustie a Burntisland.

Sam Torrance

Vítězný kapitán v poháru Ryder Cup 2002 je spoluautorem nádherného hřiště Torrance v populárním středisku St. Andrews Bay Resort.

Colin Montgomerie

Navrhnul mnohá ze špičkových hřišť po celém světě; své úplně první hřiště projektoval právě ve Skotsku. Hrací plocha Rowallan Castle se nachází těsně za hranicemi města Glasgow.

