VIDEO: Zkusíš naše chilli? Říkáme mu Oheň

Steve Esther mi něco říká, ale bohužel. Moc ho nevnímám. Bude to nejspíš něco zajímavého o jeho skanzenu, který na seychelském ostrově Praslin provozuje. Nejspíš něco o černé kuchyni, jak se na ní co připravovalo. Nebo o obří želvě, kterou tu chová v ohrádce. V tuto chvíli pro něj nemám moc myšlenky. Před chvílí jsem totiž zobnul červenou chilli papričku z jeho zahrady a jsem totálně mimo. Jediné, co mě zajímá, kdy mi už konečně podá cukr, který by snad tu palčivou bolest, co se šíří z mé pusy dál do hlavy, mohl zahnat.



Původně jsme sem přijeli pro pár vět do televize o historii Seychel, kultuře a zvycích. Nakonec se z toho vyklubalo zajímavé (a pálivé) setkání. „A co to máte tady na tom poli?“ ptám se během rychlé prohlídky. „Chilli, zásobuji v podstatě celé ostrovy,“ obhlédne Steve záhony s metr padesát vysokými keři. Na první pohled to není patrné, ale mezi lístky jsou k vidění zelené lusky. A sem tam se začervená ta zralá.

„Dáš si?“ ptá se Steve. No, je to až hamletovská otázka. Ale co už, dám. „Jmenuje se Oheň,“ podává mi Steve jednu do ruda vybarvenou. Kupodivu cítím i nějakou chuť. Tedy pár sekund. Něco mezi zelenou paprikou a nezralou třešní. Pak už to jen pálí. A bolest se sune podél Eustachovy trubice dál do hlavy. Po chvíli už nejsem schopen moc komunikovat. Zlehka našlapuji, jako bych se vznášel. Asi i trochu blábolím. Nezabírá ani kyselé exotické ovoce. Steve vyráží pro první pomoc do domu a za chvíli přináší pytlíčky hnědého cukru. Sláva. Sypu si jeden hned do pusy a přichází úleva. Když se odpoledne chlubím jedné z místních, že jsem byl tak statečný a snědl jsem Oheň, jen odvětí: „Měls ́ zkusit Pekelný oheň!“