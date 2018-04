Neobjevený ráj na zemi. Užijte si Seychely tak, jak je nikdo nezná

Může se hodit Počasí a kdy jet: celoročně – Seychely leží mimo oblast obvyklého výskytu tropických bouří, když tedy plánujete dovolenou na Seychelách, nemusíte se obávat špatného počasí. Více zapršet může od listopadu do ledna. Teploty vzduchu dosahují celoročně rozpětí cca 26 - 32°C. Teplota vody se pohybuje mezi 28 - 30°C. Od května do září fouká suchý jihovýchodní pasát, od listopadu do března o něco mírnější a vlhčí severozápadní pasát. Doprava: Seychely jsou letecky dobře dostupné, mezinárodní lety přistávají na Mahé, lety z Prahy například s Emirates nebo Etihad, cena letenky podle sezony 14 – 25 000 Kč. Mahé, Praslin a La Digue spojuje několikrát denně lodní doprava Cat Cocos: http://www.catcocos.com. Na Mahé a Praslinu jezdí veřejná doprava, funguje i stopování (zejména na korbě náklaďáku), lze si půjčit auto. Pozor, taxíky jsou drahé. Ubytování: nenajdete tu obří a nevzhledné hotelové budovy, hotýlky jsou buďto menší nebo dobře ukryté pod korunami palem. Ceny v rodinných apartmánech začínají na cca 50 eur/pokoj/noc. Luxusní resorty na privátních ostrovech jsou naproti tomu astronomicky drahé. Více info najdete zde: http://www.seychelles.travel/en/plan-your-visit/accommodation Ceny: Seychely nejsou úplně levnou destinací, nicméně například základní potraviny stojí zhruba jako u nás. Čerstvou rybu na trhu koupíte za 100 - 200 Kč, lístek na bus stojí 10 Kč, porce oběda v take-away asi 100 Kč. Drahé je ale pivo (asi 50 Kč za 0,25l) i místní vynikající rum Takamaka. Prodraží se taxíky a vstupy do parků a rezervací (většinou 700 – 1 000 Kč). Za večeři v restauraci dáte okolo 500 – 600 Kč. Více info zde. Pronájem lodí a organizace plavby: Největší marína s několika charterovými společnostmi je na ostrově Eden na Mahé. Z půjčoven jmenujme například Dream Yacht Charter. Organizaci charterů u nás zajišťuje například www.YachtNet.cz. Samostatná plavba vyžaduje znalosti z korálových a přílivových oblastí. Plavby s českými kapitány na Seychelech nabízí například Inspira nebo Adventura.