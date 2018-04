Erotické destinace. Kam jezdí za sexem čeští muži a ženy

Před pěti lety to natvrdo prohlásil tehdejší mluvčí Asociace cestovních kanceláří Tomio Okamura. Podle jeho odhadu jezdilo do Tuniska za sexem tři tisíce českých žen, zatímco v Thajsku hledalo sexuální uspokojení každý rok na čtyři tisíce českých mužů. Když k těmto hlavním destinacím připočteme ještě vedlejší, odhadem může za sexem (a případně hledáním lásky) vyjíždět každý rok kolem 10 až 15 tisíc Čechů. Kam se tedy jezdí?

Půlmilionová armáda

Na prvním místě je samozřejmě Thajsko, které má pověst přední světové sexuální velmoci. Jenom v Bangkoku mužům údajně slouží půlmilionová armáda sexuálních pracovnic. A navíc, ceny letenek do Bangkoku se za posledních deset let radikálně snížily.

Úspěchu Thajek v nejstarším řemesle na světě napomáhá jedna věc, neznají feminismus a jsou od přírody submisivní. Navíc se snaží být mužům současně společnicemi, takže nejde jen o sex, ale i zábavu a příjemně strávený čas. Samozřejmě, že zde existují také klasické bordely, ale častěji si muži najímají společnice na více dnů, případně na celý pobyt. Ceny šly ovšem v posledních letech nahoru, navíc v Bangkoku je prostituce velmi silně propojena s kriminalitou.

Dvě dívky najednou

Kromě Thajska se za sexem začíná čím dál častěji jezdit do Kambodži, kde jsou nižší ceny a není zde tak vysoká míra kriminality. Nejen Thajky, nikoliv ovšem prostitutky, ale dívky z dobrých rodin, ale i Kambodžanky jsou také vyhledávanými životními partnerkami, které si mnoho mužů odváží do Evropy.

Ostatně v českých podmínkách je známý příběh doktora Leoše Středy, který si přivezl z Kambodži nikoliv jednu, ale rovnou dvě dívky, se kterými žil.

Potápění s bonusem

Známé knihy Jak vypadá soužití starší Angličanky s mladým mužem ze Senegalu, si můžete přečíst v knize Ivy Pekárkové Sloni v soumraku. Popisuje příběh padesátileté Annie, která se v Senegalu zamilovala do dvaadvacetiletého Amadoua, přivezla si ho do Anglie a vzala si ho za muže.

Jak to vypadá, když běloška začne žít s keňským Masajem v jeho domorodé vesnici, o tom vypovídá autobiografická kniha Bílá masajka švýcarské autorky Corrine Hofmannové. Příběh byl také zfilmován.

Zatímco muži míří za sexem především do jihovýchodní Asie či Karibiku, ženy mají podstatně širší výběr. Z hlediska dostupnosti je nejoblíbenější sexuální destinací Tunisko. Tamní dívky totiž nemohou mít podle zásad islámu sex před svatbou a země je plná mladých a žádostivých „jinochů“, kterým vůbec nevadí, že jejich sexuální partnerka bude o generaci starší než oni. Navíc zde ženy za sex nemusejí platit, stačí jen, když zaplatí útratu v baru či když koupí svému dočasnému milenci nějaký drobný dárek.

„Já jezdím již několik let do Egypta. Protože se potápím, zatímco můj muž ne, jezdím sem sama a večer, když mám chuť, zaplatím v baru útratu za pěkného kluka a strávím s ním noc. Je to příjemné zpestření dovolené,“ svěřuje se sedmačtyřicetiletá vdaná žena z Prahy, samozřejmě pod podmínkou, že nezveřejníme její jméno.

Nikdy se nezamilovat

Pro cesty za sexem do severní Afriky platí jedna zásada. Žena se nesmí zamilovat, neboť v takovém případě skončí vše fiaskem. Pokud se zamilovaná žena rozhodne svého Tunisana přivézt domů, změní se z pozorného a láskyplného milence na necitelného sobce.

„Udělala jsem největší chybu svého života. Přivezla jsem si z Tuniska nádherného chlapa, který byl o dvacet let mladší, ale v Tunisku udělal, co mi na očích viděl. Tady se mnou přestal spát, nechal se živit a nakonec si začal s mojí dcerou, kterou přivedl do jiného stavu, takže teď je musím živit všechny tři,“ vypráví s hořkostí v hlase žena z Moravy, která chce samozřejmě také zůstat v anonymitě.

Jednou z destinací, kam jezdí Evropanky za sexem, je také Šrí Lanka. Thajské ženy a dívky jsou svou krásou vyhlášené. České ženy jezdí za sexem především do severní Afriky.

Láska čeká na Bali

Zatímco černá Afrika je jako sexuální destinace poměrně nebezpečná (za sexem se jezdí hlavně do Keni), a to především kvůli vysokému rozšíření HIV, vzdálená Šrí Lanka či Indonésie získávají na oblibě. Především na Bali v posledních deseti letech narostl počet ženských turistek. Nejezdí pouze za sexem, ale také za láskou, což způsobila kniha „Jíst, meditovat, milovat“, respektive stejnojmenný film, který byl s Julií Robertsovou v hlavní roli podle knižní předlohy natočen.

Hlavní hrdinka našla na Bali lásku, což z příjemného tropického ostrova udělalo světovou top destinaci. Ale už léta před tím jezdily „zasvěcené“ stárnoucí Evropanky či Australanky na nedaleké ostrovy Gili u Lomboku, kde byla už na přelomu tisíciletí sexuální turistika v plném proudu.

Na dvě směny

Místní číšníci a barmani pracují na dvě směny. Po té první v restauraci mají druhou směnu v posteli, kde mladí a krásní chlapci naplňují sexuální touhy turistek. „Madam přijde do hospůdky na večeři, pak si tam dá sklenku nebo jde na diskotéku, kde pozve místního mladíka na drink. Po dvou třech panácích s ním odchází do pokoje,“ vysvětluje zdejší nepsaná pravidla barman Gino s tím, že někdy je to víc o lásce a povídání, zatímco jindy pouze o sexu. Gino dostal od svých milenek spousty dárků, ostatně za pět let ve službě už měl prý téměř 200 žen, z nichž byly, jak tvrdí, tři Češky.