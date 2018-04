Pár měl sex na toaletě v letadle. Stevard jim veřejně poblahopřál

Veřejné blahopřání z palubního reproduktoru vyvolalo rozruch mezi pasažéry, kteří do té chvíle neměli ponětí, že se na toaletě odehrály podobné hrátky. Vedle smíchu a aplausu se ozývaly spekulace, koho se ironické hlášení mohlo týkat.

Jedna z cestujících pak pro stockholmský list Local vypověděla, že stevard prohlásil něco ve smyslu: „Přejeme vše nejlepší při rozmnožování páru, který si během letu zaskotačil na toaletě!“

Mluvčí letecké společnosti Norweigan Air Shuttle potvrdil pro britský deník Daily Mail, že se na palubě odehrál incident, do kterého byli zapleteni dva cestující. „Samozřejmě chápeme, že Paříž je městem lásky, na druhé straně však očekáváme, že se pasažéři podobného jednání na palubě letadla vyvarují,“ dodal mluvčí.

Na první pohled to může vypadat humorně, nicméně mnohým párům, které se v posledních letech pustily do podobného skotačení v letadle, se to nevyplatilo. Naposledy se loni v lednu psalo o kanadské dvojici, která byla za sex na palubě po přistání letadla aerolinky Air Canada v Halifaxu zatčena a nakonec dostala půlroční podmínku.

Podle ankety serveru Lastminute.com z minulého roku se desetina Britů přiznala k sexuálním aktivitám v letadle.

Vyzkoušeli jste někdy erotické nebo sexuální hrátky na palubě letadla?