Sex na cestách je často lákavý, ale i nebezpečný

Mnohdy jsou to krásky či krasavci k pohledání. A kdo by takovým odolal. Ale pozor, vyhledávání nových sexuálních partnerů muže být na cestách po zahraničí nejenom zajímavým dobrodružstvím.

Také může jít o záležitost nepříliš bezpečnou.

Velmi by se mýlil ten, kdo se domnívá, že takzvaná sexturistika je v nějakém úpadku. Naopak. Statistiky dokládají, že mnoho mužů, ale v poslední době i stále více žen, vyhledává při pobytu v cizině sex. A přitom se už nejedná jenom o tak známé země jako je Thajsko či Filipíny. Spektrum podobných zemí se neustále rozšiřuje. Česká republika není v tomto směru žádnou výjimkou. Za sladkou rozkoší se ovšem mnohdy skrývají nástrahy. Největší se jmenuje AIDS.

Bylo například zjištěno, že tři čtvrtiny všech HIV pozitivních ve Velké Británii se nakazilo právě za svého pobytu v cizině. Naprostá většina z nich v Africe a Asii.

Mnoho prostitutek, hlavně v zemích kde je sexuální turistika rozšířená, trpí touto či jinou nemocí. Nebezpečím pro turisty bývá i to, že právě na prostituci se nabaluje další kriminalita: v lepším případě bývá klient okraden.

Když už ale má někdo potřebu strávit dovolenou v náručí někoho jiného a dobře jej nezná, což v cizině samozřejmě nezná, měl by dodržovat několik zásad, jež jej mohou ochránit před možnými problémy:

- při pohlavním styku zásadně (!) používat kondom

- při výletě za podobným dobrodružstvím konzumovat radši méně alkoholu, čistá hlava je v mnoha rizikových situacích to nejlepší, co máte

- nenosit při návštěvě míst, kde se sexuální služby nabízejí větší množství peněz, jenom ty, které potřebujete k zaplacení, na hotelu či jinde kde bydlíte, zanechte i cenné věci, ale dejme tomu i fotoaparáty či kreditní karty

- vyhýbat se při sexuálních kontaktech mladistvým, mnoho zemí v posledních letech zpřísnilo své zákony (například už i v Thajsku či na Filipínách sedí ve vězení mnoho cizinců za pohlavní styk s mladistvými a tresty bývají velmi vysoké)

- nechoďte s novým sexuálním partnerem na odlehlá místa, která neznáte, práve zde existuje pravděpodobnost, že budete někým dalším okradeni

- cenu za poskytnuté sexuální služby vždy domlouvejte předem, v opačném případě a při neochotě zaplatit požadovanou částku hrozí konflikt

- vždy mějte na paměti, že především při pouliční prostituci hrozí nebezpečí, že tato je spojena s jinou násilnou trestní činností

- ten kdo touží po sexu v cizině, by si měl zjistit, jaká v tomto směru panuje v jednotlivých zemích situace (v některých ortodoxních islámských státech je například pohlavní styk nemuslima s muslimkou považován za trestný čin).

Sex bývá většinou věc krásná a lákavá. Při neznalosti prostředí a partnera je však lepší být mimořádně opatrný.