Severská filmová zima zmrazí kina po celém Česku

V Praze se tradiční přehlídka kinematografie skandinávských zemí s příznačným názvem Severská filmová zima zastaví na týden do neděle 21. února a pak bude pokračovat v turné po dalších patnácti městech. Letošní festivalový program nabídne 29 snímků, třináct norských, sedm švédských, čtyři finské, tři dánské a dva islandské, vesměs s českými a ve větších městech i s anglickými titulky.

Letošní novinka: kampaň #ReadNordic

Šestý ročník festivalu neuvede jen nové filmy, ale i méně známé snímky staršího data výroby a také úspěšné tituly z minulých let, vybrané na přání příznivců stříbrného plátna. Program rovněž podpoří kampaň #ReadNordic, zaměřenou na propagaci severské literatury, která vyvrcholí v květnu na Světu knihy 2016.

Festival Severská filmová zima podpoří kampaň #ReadNordic, zaměřenou na propagaci severské literatury.

Jak taková podpora vypadá? Třeba tak, že Severská filmová zima letos přiváží řadu filmů, u jejichž vzniku stáli oblíbení severští spisovatelé. Hostem komedie Uchvácen ženou v kině Lucerna bude například Erlend Loe; ten roku 1993 debutoval knihou Tatt av Kvinnen, na jejíž motivy byl film natočen.

Erlend Loe je rovněž autorem scénářů ke komedii plné alkoholu Na sever, dramatu Úplně obyčejný den v práci o porušování pravidel a dobrých mravů v bulvárním tisku a komediálnímu dramatu Detektor o lidech se zvláštním koníčkem.

Filmy, které stojí za to vidět

Kdo by neznal jméno Jo Nesbø? Právě on napsal ve spolupráci s režisérem Magnusem Martensem scénář ke krimi komedii Jackpot. Podle jeho další knihy Lovci hlav natočil Morten Tyldum úspěšný thriller, který byl distribuován do padesáti zemí, což je pro norský film rekord.

Knižní předloha Ingvara Ambjørnsena, známého českým čtenářům především díky trilogii o Ellingovi, inspirovala tvůrce ke vzniku komedie Poslední kšeft o drobných dealerech, zakládajících svobodnou komunitu podobnou dánské Christianii. Prázdninová letní komedie o konci světa Lidé na slunci byla natočena na motivy povídky Jonase Gardella, a bestseller Larse Saabye Christensena Beatles převedl na filmové plátno v roce 2014 dánský režisér Peter Flinth.

Novinky a návraty

Filmovou novinkou letošního festivalu je finský film Porodní bába, natočený na motivy stejnojmenného románu Katjy Kettu. Ten v roce 2012 získal nejvýznamnější finské literární ocenění, Runebergovu cenu, a byl přeložen do více než deseti jazyků.

Festivalové filmy nabídnou drsný severský humor, syrová dramata, mrazivé detektivní příběhy i nádherné přírodní scenérie.

Za zmínku také stojí islandské snímky Harry a Heimir a vítězný film loňského Febiofestu Život v akvárku. Na přání diváků se na festival vrací drama Nikdy neotírej slzy bez rukavic, příběh o gay komunitě ve Švédsku v 80. letech minulého století, v době, kdy se objevila tehdy ještě neznámá nemoc AIDS. Mimořádné přízni se těší také švédské absurdní drama Povídky ze Stockholmu, tajným tipem organizátorů pak je drsný thriller Vymahač.

Kam a kdy?

Zbývá tedy jen dodat, která česká a moravská kina a města letos zažijí pořádný mráz. Současně s Prahou ovládne severská zima Bio Central v Hradci Králové (15.–17. 2.), kino Junior v Jablonci nad Nisou (15.–25. 2.), kino Máj v Litoměřicích (15.–29. 2.), Minikino v Ostravě (15.–19. 2.) a kino Hraničář v Ústí nad Labem (15. 2.–7. 3.).

Kromě Prahy se festival Severská filmová zima zastaví v patnácti českých a moravských městech, například také v Ústí nad Labem.

Od úterý 16. února si severskou kinematografii vychutnáte v Domě kultury v Teplicích (16.–17. 2.), v biografu Český ráj v Jičíně (16. 2.–8. 3.) a v Ennea Caffé a v kině Pohoda v Jeseníku (16. 2.–9. 3.), v následujících týdnech se festival přesune do kina Art v Brně (22.–25. 2.), do kina Morava ve Veselí nad Moravou (20.–21. 2.), do kina Retro v Zábřehu (17. 2.–2. 3.) a do kina Brod v Železném Brodě (27.–28. 2.).

Program festivalu pak uzavřou filmová představení ve Staré Aréně v Ostravě (1.–15. 3.), Staré střelnici v Hranicích (3. 3.), v Golden Apple Cinema ve Zíně (3.–6. 3.) a v knihovně v Železném Újezdu (4.–12. 3.).