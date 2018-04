Severozápad Itálie, ráj pro romantiky

Může se hodit Slevovou kartu Cinque Terre Card je možné koupit na 1-7 dní v ceně 5 až 20 eur. Karta 5 Terre Card Treno, která zahrnuje i jízdné vlakem, stojí 8,5 až 36,50 eura. Děti, rodiny, skupiny, důchodci apod. mají nejrůznější slevy. Karty lze zakoupit ve všech vlakových stanicích a v informačních centrech tzv. Centro di Accoglienza.

Obě karty umožňují: využití ekologických autobusů a veřejných výtahů v rámci parku

pohyb po všech pěších trasách a vstup na panoramatické vyhlídky

vstup do muzea Sciacchetra v Manarole, do muzea lidových předmětů Museo di Memoria v Riomaggiore a do historické výrobny olivového oleje Antico Frantoio v Groppu

vstup do virtuálního akvária v Monterosso al Mare a do multimediálního sálu v Levantu

návštěvu centra v Monterosso al Mare, kde se nasolují sardinky

bezplatnou výpůjčku kola po dobu tří hodin (omezený počet kol)

právo na různě vysoké slevy v ekologických prodejních centrech v rámci parku Parco Cinque Terre; karta 5 Terre Card Treno navíc opravňuje k využití všech vlaků 2. třídy na trase Levanto - La Spezia Centrale a zpět neomezeně po dobu platnosti karty. Další informace najdete na www.parconazionale5terre.it