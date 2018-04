Severokorejský hotel hrůzy se otevře. Povede ho řetězec Kempinski

14:23 , aktualizováno 14:23

Hotel zkázy a nejošklivější stavba světa. Tak se až dosud hovořilo o megalomanském severokorejském hotelu Ryugyong, který se už od 80. let staví v hlavním městě Pchjongjangu. Hotel duchů by se ale měl příští rok po 25 dlouhých letech překvapivě otevřít. Oznámil to řetězec Kempinski, který ho bude provozovat.