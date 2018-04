Severní vítr vtrhne do českých kin. Už pošesté

Severská nadílka

Pět zemí, třináct měst a 26 filmů - takového skóre dosáhli organizátoři šestého ročníku festivalu Severský filmový podzim. Přehlídka vypukne v pondělí 26. října 2015 a svěží severní vítr bude oživovat atmosféru českých a moravských promítacích sálů až do neděle 30. listopadu 2015.

Na programu jsou úplné novinky i starší úspěšné filmy.

Novinky i starší úspěšné filmové kusy vzniklé v severoevropských zemích letos zavítají do kin v Praze, v Brně, Hostivici, Hranicích, Jablonci nad Nisou, v Jeseníku, Jičíně, Litoměřicích, Ostravě, Teplicích, Ústí nad Labem, v Zábřehu a ve Zlíně. Na programu bude dvanáct švédských, dva finské, šest norských, pět dánských a jeden islandský film.

Festival zve i neslyšící diváky - všechny filmy jsou promítány v původním znění s českými, barevně upravenými titulky a každé důležité postavě je přiřazena jiná barva. Chybět nebudou ani informace o hlucích a všech dějích mimo záběr. V Praze, Brně a Ostravě budou filmy otitulkovány také v angličtině.

Žhavé novinky

Pražská část festivalu se odehraje v kině Lucerna, které se nachází ve stejnojmenné pasáži. Na programu bude 23 filmů a promítat se bude od 26. října do 1. listopadu 2015. Odstartuje ho bláznivá finská komedie v žánru sci-fi s názvem Lovemilla. Ta mezi finskou mládeží nedávno vyvolala davové šílenství, neboť sci-fi tam právě nyní zažívá obrovský boom. Těšit se můžete i na Teemu Nieminen, jednoho z hereckých představitelů.

Za zhlédnutí stojí i islandská novinka s názvem Berani. Jde o snímek, který získal cenu Un Certain Regard Award v Cannes a čeští diváci ho zatím mohli vidět pouze na Karlovarském filmovém festivalu.

V moravské metropoli bude festival hostit Kino Art, kde mezi 22. a 27. říjnem 2015 stihnou promítnout 21 filmových představení. Jeden z nejzajímavějších filmů – Nikdy neotírej slzy bez rukavic bude na pořadu dne v neděli 25. října 2015. Tříhodinové drama pojednává o gay komunitě ve Švédsku v 80. letech minulého století, tedy v době, kdy se objevila nová neznámá nemoc - AIDS.

Nejen filmy

Návštěvu kina můžete spojit s příjemnými chuťovými zážitky. Například ve stylovém Ennea Cafe v Jeseníku na vás čekají sladké speciality.

Všechny již zmíněné filmy uvidíte také v Ostravě, třetím největším městě, které festival hostí. Promítat se bude v Minikině od 2. listopadu do 6. listopadu 2015 a na programu je deset filmů. Deset filmů zvládnou promítnout i v litoměřickém kině Máj a čtrnáct jich promítnou v Jeseníku, kde se festival uchýlil na dvě místa – do gurmánské kavárny Ennea Caffé & shop, která se pyšní geniem loci, neboť sídlí v jednom z nejstarších tamních domů, a do kina Pohoda.

Návštěvu festivalových měst můžete spojit i se sportovními zážitky. Například z Hostivice přeje cyklistům.

Menší město přitom neznamená méně zábavy! Řada organizátorů k festivalu připravila navíc doprovodný program. Příkladem jet středočeská Hostivice, kam festival zavítá v pátek 23. a v sobotu 24. října 2015, diváky potěší celkem šesti filmy a kromě nich bude v pátek na programu cyklo-vyjížďka, která odstartuje od sokolovny, kde je promítací sál, směrem na sever od města. V sobotu pak proběhne cestovatelská beseda s Pavlou Bičíkovou s promítáním velkoplošných fotografií a videí o letní a zimní cestě napříč Laponskem. A tematické bude také večerní občerstvení v sokolovně - pokaždé půjde o speciality s norským lososem.

Pokud se do Hostivice vydáte a chcete její návštěvu spojit se sportem, vyrazte na naučnou stezku po tamních rybnících nebo na kole vyjeďte na některý z křivoklátských okruhů.

