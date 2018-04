Severní stěna Eigeru vlakem

Jak se stavěla železnice Když je tunel širší, než má být

Idea Guyera-Zellera, již tehdy uznávaného železničního stavitele, měla proti nápadům jeho předchůdců několik výhod. Zaprvé nezačínala někde dole v údolí, ale v Kleine Scheideggu (2061 m), kde mohla navázat na již fungující trať. To znamenalo obrovskou úsporu v překonání výškového rozdílu. Velká část trati byla zároveň od začátku projektována do tunelu ve skalním masivu, což trať chránilo před nepřízní počasí. Guyer-Zeller rovněž navrhl na trase zastávky s nádhernými výhledy do alpské krajiny, které byly samy o sobě obrovskou turistickou atrakcí. To umožnilo, že se trať stavěla a otevírala po částech a vydělávala peníze ještě předtím, než byla skutečně dokončena. Když Guyer-Zeller žádal o stavební povolení, květnatými slovy popsal nádheru alpské přírody, která se tak odhalí veřejnosti. Švýcarský parlament jeho žádost odsouhlasil - zřejmě ne kvůli jeho básnickému umu, ale možná proto, že nabídl 100.000 švýcarských franků ze svého na vybavení meteorologické stanice na vrcholu Jungfraujoch. Výbuch byl slyšet až v Německu

Stavba trati začala v roce 1896. V šachtách tunelů pracovaly stovky dělníků. Geologické komplikace, finanční potíže a nehody se ztrátami na životech několikrát stavbu zpozdily. Na jednom místě trati vás možná průvodce upozorní na větší rozestup tunelové chodby. Zde bylo v roce 1908 skladiště dynamitu a ten explodoval. Detonace byla tak silná, že byla podle tehdejších pramenů slyšet až v Německu. Původní plány počítaly s tím, že stavba bude trvat sedm let - nakonec to bylo 16 let. Předpokládaná cena byla 10 milionů švýcarských franků, konečná suma zněla: 15 milionů. Trať na Jungfrau byla nakonec otevřena 1. srpna 1912. Ačkoli se rozpočet stavby vyšplhal tak vysoko, víra Guyera-Zellera, že se peníze rychle vrátí, se ukázala správná. Provoz trati na Jungfraujoch byl ziskový už v prvním roce plného provozu. Guyer-Zeller se splnění svého snu nedožil - zemřel jako šedesátiletý v roce 1899.