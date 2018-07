Kim má velké plány s turistikou. Vymění bomby za pláže?

Severní Korea buduje obří přímořské letovisko. Jen kousek od něho leží raketová střelnice. Jistě, teď to vypadá jako špatný vtip, ale kdo ví. Kim se usmiřuje s Amerikou, slibuje, že se vzdá svého jaderného programu, a očekává, že zahraniční investoři, zejména ti američtí, se co nevidět budou moci přetrhnout, aby přispěli svými financemi.

Výstavba obřího turistického resortu, jehož centrem má být právě třísettisícové, kompletně zmodernizované město Wonsan, koneckonců už začala.

Přestože se poblíž nachází raketová střelnice a armáda tam pravidelně provádí dělostřelecké manévry, severokorejské vedení doufá, že nový komplex už brzy přiláká nejméně milion zahraničních turistů ročně (v dlouhodobém horizontu počítá až s deseti miliony návštěvníků). A s nimi samozřejmě pořádný balík zoufale potřebné zahraniční měny.

Jeho rodiště?

Wonsan má v srdci mladého diktátora speciální místo. Právě tam se totiž jeho dědeček a zakladatel komunistického státu Kim Ir-sen vylodil po návratu ze sovětského exilu. Ne náhodou stojí ve Wonsanu rodinné sídlo kimovské dynastie a poblíž něho bronzové sousoší Kim Ir-sena a jeho syna i nástupce Kim Čong-ila.

Mezi místními se dokonce traduje, že Kim Čong-un se narodil právě ve Wonsanu. Jisté je, že na tamních písečných plážích trávil velkou část svého dětství, než odjel na studia do Švýcarska.

To všechno je nejspíš důvod, proč si Kim usmyslel, že právě z Wonsanu učiní vedle metropole Pchjongjangu další výkladní skříň svého režimu. „Říkal mi, že se chce zasadit o rozvoj města a přilákat turisty a investory z ciziny,“ vyprávěl před časem kanadský obchodník Michael Spavor, který žil delší dobu v Severní Koreji a s Kimem se několikrát setkal.

Přímo u moře vyrůstá velké letovisko. Plány koordinuje sám vůdce Kim Čong-un.

Severokorejský vůdce se ve Wonsanu často ukazuje a jeho tamní palác bývá vděčným objektem televizního vysílání. Například v roce 2014 tak mohli Severokorejci spatřit pozoruhodný „happening“: Kim v bílé košili s krátkým rukávem se rozvaloval u stolu postaveného přímo na pláži před jeho sídlem a ukryt ve stínu bílého slunečníku měl před očima zvláštní podívanou: několik zástupců admirality se na jeho příkaz muselo převléknout do plavek a uplavat v zátoce celých deset kilometrů, aby vůdce přesvědčili o své tělesné zdatnosti.

O turistickém letovisku ve Wonsanu se poprvé začalo hovořit zhruba před čtyřmi roky. Akční Kim nelenil a krátce poté vyslal skupinu dvaceti pověřených úředníků do španělského letoviska Marina d’Or poblíž Valencie a do zábavního parku Terra Mitica u Benidormu, aby tam načerpali inspiraci.

Pak už se na plážích začali hemžit stavební dělníci. Plány mají Severokorejci velkolepé. Nejde jen o resort samotný ani o obří obchoďáky a golfová hřiště, ale také o celkovou přestavbu města Wonsan. Celkem jde o plochu přes 400 kilometrů čtverečních. Na to pochopitelně chabá severokorejská ekonomika sama nestačí. Investoři z ciziny jsou tak více než žádoucí.

Nový ráj surfařů

Na severokorejské pozlátko zřejmě nikdo významnější nezareagoval, to se však může rychle změnit. Manažeři zatím přihlížejí, co se „vyvrbí“ z námluv Pchjongjangu se Soulem i s Washingtonem, a jsou připraveni vyrazit. Může to být hodně dobrý byznys.

Pobřeží ve Wonsanu

Do Severní Koreje jezdí za zážitky především Číňané, v menší míře pak Rusové. Počty turistů ze Západu jsou zanedbatelné. Jihokorejský Maritime Institut odhaduje, že příjmy z turistiky tvoří v současné době necelé procento severokorejského HDP. Žádná velká sláva. Kim to chce z pochopitelných důvodů změnit.

Nejdřív ze všeho však bude muset prokázat, že se změnil sám a že hodlá reformovat také svůj drsný režim. „Tamní úředníci líčí skvělé příležitosti pro zahraniční investice, ale nedokážou si připustit, že největší slabinou jejich projektu jsou stále zejména bezpečnostní rizika v oblasti,“ řekl před časem Simon Cockerel z pekingské cestovní kanceláře Koryo Tours.

Až tato rizika zmizí, možná se zahraniční kapitál pohrne. A svět pak třeba spatří, že reklamní slogan – Severní Korea rájem pro surfaře – má opravdu něco do sebe.