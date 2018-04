Severní Korea se stává turistickou destinací

Tento měsíc plánuje kancelář zahájit výlet z Pusanu v Jižní Koreji na Diamantovou horu na jihovýchodě severokorejského státu. Více než 300.000 turistů již navštívilo tuto přírodní chloubu od roku 1998, kdy jihokorejská společnost Hyundai začala do Severní Koreje pořádat zájezdy. Kinki Nippon se stala v Japonsku první hlavní turistickou kanceláří, která zorganizovala kompletní zájezdy, jež zahrnovaly návštěvu Pchjongjangu a pohraničního městečka Panmundžom v demilitarizované zóně mezi Severní a jižní Koreou. Zájezd stojí 248.000 jenů (cca 93.000 korun) na osobu, což je na asijský skupinový výlet hodně. Společnost ale tvrdí, že všechna místa byla rezervovaná do jednoho až dvou týdnů poté, co zájezd ohlásila.

Jeho účastníkům nebylo dovoleno v Severní Koreji volně fotografovat. Ale popularita, s jakou se tato turistická cesta setkává, ukazuje, že Japonci mají velký zájem o Severní Koreu, zemi zeměpisně velmi blízkou Japonsku, ale zároveň velmi vzdálenou kvůli chybějícím dvoustranným diplomatickým vztahům. Zdroje z turistického průmyslu tvrdí, že zájem ještě nějakou dobu potrvá.

Cestovní kancelář uvedla, že na zájezdy jeli lidé ve věku od 20 do 60 let. Jako hlavní důvod, proč si je vybrali, udávali zájem o korejské dějiny a touhu navštívit Severní Koreu, protože jim je zcela neznámá. "Zájezdy byly velmi úspěšné," řekl představitel Kinki Nippon. "Počet Japonců s příznivým pohledem na Severní Koreu roste, a to díky oteplování vztahů mezi Soulem a Pchjongjangem". Kancelář také chystá na prosinec pětidenní cestu do Severní Koreje s tranzitem přes Rusko a bude pokračovat v zájezdech i příští rok. Kolem 200 turistů by prý ještě mělo Severní Koreu navštívit před koncem roku.



Ne všichni Japonci mohou do Severní Koreje jet. Zdroje z cestovního průmyslu uvádějí, že existují směrnice zakazující členům japonských ozbrojených sil či sdělovacích prostředků účastnit se zájezdů. Představitelé ministerstva zahraničí řekli, že japonští turisté na skupinových zájezdech do Severní Koreje neovlivní japonsko-severokorejské rozhovory o normalizaci vztahů. V minulosti Japonci navštěvovali Severní Koreu v zájezdech organizovaných malými nebo středně velkými cestovními kancelářemi. Imigrační úřad a ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že jejich počet v posledních letech klesl. Úřední zdroje uvádějí, že Severní Koreu navštívilo v roce 1999 353 Japonců. Díky nabídkám na cestování společnosti Hyundai se Diamantová hora stala největším oknem do světa pro Severní Koreu, která stále lpí na svém druhu socialismu navzdory konci studené války. Čtyři dopravní lodě vozí turisty hlavně z Pusanu na třídenní cestu, která zahrnuje výstup na Diamantovou horu, koupel v horkých pramenech a severokorejské cirkusové představení. Cesta stojí kolem 600.000 wonů (asi 24.000 korun) na osobu, z toho třetinu obdrží Severní Korea.

Jihokorejské vládní zdroje informovaly, že Hyundai převádí Pchjongjangu několik miliónů dolarů měsíčně za to, že má exkluzívní právo rozvíjet turistiku v Severní Koreji, kromě zmíněných poplatků za každý zájezd. Tyto peníze se staly hodnotným zdrojem příjmů pro prázdnou severokorejskou pokladnici. Severní Korea dovoluje turistům nakupovat zboží a služby jedině v dolarech. Také pokuty, třeba za nepovolené vyhazování odpadků či sbírání rostlin v Diamantovém pohoří, se platí v dolarech. Postavila plechové zátarasy kolem přístavu Čangdžon, kde kotví lodě přivážející turisty, a podél silnice, kudy zájezdové autobusy projíždějí. Vojáci stojí v pohotovosti u všech vchodů a východů. Aby ušetřila na výlohách, zaměstnává společnost Hyundai Číňany korejského původu jako řidiče autobusů a Filipínce jako hotelový personál. Pětaosmdesátiletý muž, účastník říjnového zájezdu, který se narodil v městečku Sinuidžu na čínsko-severokorejské hranici, tak mohl konečně shlédnout Diamantovou horu.

"Její krásu nelze slovy popsat," prohlásil zástupce Hyundai. Plánujeme postavit světově nejlepší letoviska ve Wonsanu v přímořské oblasti vzdálené asi stovku kilometrů od hory, bude tam letiště, lyžařské tratě, golfové hřiště, nákupní středisko a velký hotel, dodal.

Hyundai dospěla k dohodě s Pchjongjangem k vybudování zvláštní ekonomické zóny v Kesongu, vzdáleném 15 kilometrů západně od pohraničního Panmundžomu. Kesong je v dostupné vzdálenosti od Jižní Koreje, aby tam mohli Jihokorejci podnikat jednodenní výlety. "Pokud návštěvníci z Jižní Koreje budou do Kesongu cestovat, pomohou Jihu a Severu, aby prospívaly," řekl jistý činitel Korejské národní turistické organizace.