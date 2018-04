Luxusní zimní středisko v Severní Koreji zeje prázdnotou

Podle Globálního indexu hladu trpí zhruba 40 procent Severokorejců podvýživou. A infrastruktura v této chudé zemi, která však má jadernou zbraň, je v žalostném stavu.

Ovšem hotel v zimním středisku je luxusní. Na kamenné desce se oznamuje, že jde o „grandiózní národní projekt“. „Dílo drahého vůdce Kim Čong-una, který zasvětil svou tvrdou práci, srdce a duši tomu, aby náš lid byl šťastnější a civilizovanější, bude oslovovat příští generace,“ uvádí se tam.

Ve středisku vyhrazeném návštěvníkům jsou všude rozmístěny Kim Čong-unovy fotografie. Průvodci vysvětlují, že severokorejský vůdce navštívil stavbu 144krát, aby udělil své rady.

Středisko leží asi tři hodiny jízdy od Pchjongjangu. Jede se sem silnicí obklopenou kurníky, která vede neosvětlenými tunely. Pokud ji zasype sníh, odklízí se ručně.

Rolníci tahají po zamrzlých jezerech saně naložené dřívím k topení a voli slouží jako dopravní prostředek.

Kromě sjezdovky vyhrazené pro začátečníky je středisko prázdné. Lanovka postavená rakouskou společností Doppelmayer přepravuje návštěvníky na vrcholek hory Tehwa, kde se hrstka zvědavých turistů ze Západu těší luxusu samoty.

Masikrjong leží ve výšce 700 metrů nad mořem a nemusí nic závidět čínským nebo jihokorejským zimním střediskům. V době hlavní sezony se Švéd Patrick Hultberg sám prohání po svazích. „Je to báječné. Vyzkouším ještě další sjezdovky, nikdo tu není,“ prohlašuje.

Lyžařská permanentka na jeden den stojí cizince 100 dolarů (2 500 korun), zatímco Severokorejci zaplatí ekvivalent 30 dolarů (750 korun). Asi stovka se jich onoho dne proháněla po sjezdovce začátečníků.

Tato částka představuje měsíční mzdu dělníka, ale většina Severokorejců sem přijíždí v rámci organizovaných zájezdů pořádaných zaměstnavatelem nebo školou a to je téměř nic nestojí.

Kwak Čong-song tu lyžuje poprvé a je nadšený. „Chtěl bych poděkovat našemu vůdci Kim Čong-unovi, který plně zasvětil život tomu, aby měl náš lid šťastný život,“ říká.

Zástupci střediska hovoří o 70 tisících návštěvníků ročně, ale takové číslo se zdá být přehnané vzhledem k tomu, jak svahy zejí prázdnotou.

Pchjongjang uskutečňuje politiku zaměřenou na ekonomický růst a zároveň na vývoj jaderných zbraní. Jeho jaderný program a zkoušky balistických raket ho stály četné sankce OSN, včetně zákazu dovážet luxusní produkty jako jsou sněžné skútry a další sportovní vybavení.

Ředitel internetového serveru NK News Andrej Lankov tvrdí, že očekávání Pchjongjangu, pokud jde o turistiku, jsou „naprosto nepodložená, ba až komická“.

„Kim Čong-un byl na škole ve Švýcarsku. Prostě se rozhodl napodobit to, co tam viděl. Korejské hory jsou skutečně krásné. Řekl si: proč bychom neudělali z naší země turistickou destinaci, jako je Švýcarsko a nevydělali si tím hodně peněz?“ říká Andrej Lankov.

Někteří návštěvníci si jsou vědomi ironie situace. Nor Eidnes prohlašuje, že s ním v Masikrjongu zacházeli jako s králem. „Všechno bylo vynikající. Je to výrazný kontrast s životem obyčejných lidí. Na to je třeba pamatovat,“ říká.