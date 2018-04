Severní Korea plánuje nové turistické město s podmořským hotelem

Na poloostrově Kalma má vzniknout podmořský hotel, květinový park, mezinárodní konferenční sál, výstavní sál a stadion. V centru města pak má vyrůst "velký počet mrakodrapů a dalších budov v moderním stylu".

Zprávy o novém rozvojovém programu pro Wonsan přicházejí jen dva měsíce poté, co výkonná ředitelka Světového programu pro výživu (WFP) Ertharin Cousinová řekla reportérům v Soulu, že programy pomoci KLDR ohrožuje kritický nedostatek financí.

Hladoví Korejci a podmořský hotel

"To poslední, co hladoví Severokorejci potřebují, je podmořský hotel, který přivítá první hosty přinejlepším za několik let," uvedl Joshua Stanton, autor blogu One Free Korea.

"Severní Korea není chudá země a hlad je přímým důsledkem rozhodnutí vůdce Kim Čong-una," dodal Stanton s tím, že si není jistý, zda KLDR myslí zmíněný projekt vážně a jakým způsobem ho hodlá financovat.

"Takovéto projekty vysvětlují, proč zahraniční dárci vzdávají (programy pomoci KLDR). Kim Čong-un by snadno mohl z vlastní kapsy financovat celý dvouletý program potravinové pomoci ve výši 200 milionů dolarů," konstatuje Stanton.

Leonid Petrov z Australské národní univerzity s humorem poukázal na rozpory mezi rostoucími investicemi do turistického průmyslu v KLDR a současným zatýkáním zahraničních návštěvníků v Severní Koreji.

Severní Korea, Wonsan - nábřeží

Strategická izolace zahraničních turistů?

"Podmořské hotely jsou nejvhodnějším turistickým ubytováním v KLDR. Zahraniční turista z nich nebude moci uniknout. Neuvidí také, co se děje mimo hotel, a nebude moci ani tajně pořídit žádný snímek z okna hotelu," prohlásil.

"Držet zahraniční hosty v akváriích je dokonalé orwellovské řešení, jak je izolovat od místních, a přitom dosáhnout maximálních příjmů v hotovosti," dodal.

Konstrukce podmořských hotelů je v globálním hotelovém průmyslu relativně novou záležitostí a podobných zařízení, malého rozsahu, existuje ve světě jen několik.

Bohatší země, jako například Spojené arabské emiráty, zveřejnily v minulých letech architektonické návrhy velkých podmořských hotelů. Kvůli přílišným nákladům na stavbu ale byly tyto komplikované plány zrušeny. Jedním z příkladů je zamýšlený hotel Hydropolis v Dubaji odhadovaný na 300 milionů dolarů.

Projekt za miliardy

Severokorejská státní cestovní agentura Korea International Travel Company (KITC) nesdělila podrobnosti o financování či rozsahu podmořského hotelu. Ale třeba podmořská restaurace Ithaa na Maledivách má méně než deset metrů čtverečních a její výstavba stála pět milionů dolarů. Budova se stavěla v Singapuru a poté byla přepravena na Maledivy.

Jak se k projektu postaví Severní Korea, může trochu naznačovat nedávné budování prvního severokorejského lyžařského střediska, na něž byly nasazeny desetitisíce vojáků.

Také zbytek Wonsanu se má v budoucích letech zásadně proměnit. Podle deníku The Guardian je město vzorem severokorejské iniciativy směřovat rozvoj také mimo metropoli Pchjongjang. Pouze provincii Kangwondo s městem Wonsan se údajně dostává vysoké pozornosti a významných státních zdrojů.

"Poloha města daleko od čínských hranic směrem k Jižní Koreji a Japonsku znamená, že je Wonsan dobře zeměpisně umístěný, aby přitáhl investice a dolary turistů z obou sousedních zemí," říká Geoffrey K. See, šéf singapurské nevládní organizace Choson Exchange.

Rozestavěné letiště i vysoké investice

Vzhledem ke špatným diplomatickým vztahům ovšem nyní turisté ze dvou zemí nejbližších Wonsanu nemohou KLDR navštěvovat. V roce 2013 byly nicméně odhaleny architektonické návrhy pro výstavbu mezinárodního letiště v hodnotě 200 milionů dolarů ve Wonsanu, které by se mělo stát hlavní dopravní křižovatkou oblasti a širší "zvláštní turistickou zónou".

Navzdory investicím hongkongské firmy PLT bylo budování letiště v červenci 2013 pozastaveno kvůli "politické nestabilitě" a ještě nebylo obnoveno.

Zda bude realizován projekt podmořského hotelu a další prvky rozvoje Wonsanu, ukáže čas. "Jak to často v případě Severní Koreje bývá, mají místní úřady gigantické plány, které velmi závisí na vysokých investicích. Ve Wonsanu nepochybně nějaké takovéto věci vyrostou, protože je teď na město upřena národní pozornost," domnívá se Andray Abrahamian, výkonný ředitel Choson Exchange.