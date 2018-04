Severní Čechy

Výročí pomníkuSto šededesát let od založení pomníku Přemysla Oráče si v pátek 28. září připomenou ve Stadicích na Ústecku. Slavnosti budou zahájeny ve 13 hodin, kdy bude zasazena líska, která připomene legendu, podle níž se zde strom tohoto druhu ujal z proutku, který bájný panovník zapíchl do země, když za ním přišli velmoži od kněžny Libuše. V půl třetí pak začne komponovaný pořad se scénkami, vyprávěním a áriemi z opery Bedřicha Smetany Libuše.Ještě o tomto víkendu můžete na litoměřickém výstavišti navštívit Zahradu Čech. Na již 25. ročníku zahrádkářského veletrhu můžete mimo jiné zhlédnout, jaká jablka bletos bodovala v soutěži o nejkrásnější plod tohoto ovoce, či zavítat do výstavních a prodejních pavilonů a podívat se na nejrůznější druhy zemědělské techniky vystavené na venkovních plochách.