Ševci a koželuzi se sešli na pouti

"Hosté si mohli mimořádně prohlédnout Zlín z posledního 16. patra nejvyšší 21. budovy akciové společnosti Svit, v níž je muzeum umístěno," řekla vedoucí muzea Miroslava Štýbrová.

Informace o zářijové výpravě za pračlověkem Ötzim, jehož tělo našli turisté v roce 1991 v alpském ledovci, zveřejnil expert zlínské Univerzity Tomáše Bati Petr Hlaváček. Podle bot lovce zhotovili vědci repliku ochrany nohy z medvědí a jelení kůže, lýka a sena. "Vystoupili jsme s nimi po sněhu a zledovatělých kamenech, a dokázali praktičnost modelu," řekl Hlaváček.

Po otci zdědil ševcovskou profesi Josef Pešek z Divnice na Zlínsku. "To je verpánek, floky na přibíjení podešve, pop, potěh, s nímž se obuv přidržovala a leštila. Sloužil i k trestání dětí," dodal s úsměvem Pešek, který v dílně ševce vyráběl střevíce.

V nabídce byly též valašské papuče a keramické jehelníčky ve tvaru pantofle. Návštěvníci si prohlédli recesní návrhy studentek ze soutěže "Veselá bota" a návrhy designera Pavla Zapletala, který obouvá například Helenu Vondráčkovou.

"Podle liturgického kalendáře mají bratři Kryšpín a Kryšpinián svátek 25. října. Patřili zřejmě k nejvýznamnějším patronům ševců, koželuhů a dalších řemesel zpravovávajících kůže," informovala Štýbrová.

Bratři žili ve třetím století, byli vyučení ševci a hlásali víru v Krista v Galilei (Francie). Odmítli se zříci víry, a proto je po mučení popravili. V Praze jim byl zasvěcen v roce 1714 boční oltář v Týnském chrámu.

Obuvnické muzeum je v listopadu otevřeno od úterý do pátku, od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Mimo návštěvní dobu lze prohlídku dohodnout v Muzeu jihovýchodní Moravy.