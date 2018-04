Šest výletů za exotikou

Papouščí zoo v Bošovicích

První papouščí zoo v Bošovicích na Vyškovsku je zároveň jediná v Česku. V nevelkém, ale pěkně upraveném areálu s řadou voliér uvidíte téměř tři desítky druhů exotických ptáků, tedy stejný počet jako ve velkých zoo, každý rok navíc přibývá řada novinek. Mezi letošní přírůstky patří například až 90 cm dlouhé červené ary arakangy, chov amazónků černotemenných a modrohlavých a amazoňanů nádherných.

Papouščí zoo je otevřená každý den od 10.00 do 18.00 hodin od začátku března do konce října, při pěkném počasí až do poloviny listopadu. Během roku nabízí nejrůznější akce, například výstavy, přednášky, komentované prohlídky či oslavy Mezinárodního dne ptactva, kdy návštěvníci s ptačím příjmením získají vstupenku zdarma. Za vstup dospělí zaplatí 80 Kč, děti od 3 do 15 let, studenti a senioři 50 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 210 Kč. Děti do 3 let neplatí nic.

Motýlí dům v Žírovicích

Motýlí domy objevíte v Karlových Varech a v Žírovicích u Františkových Lázní.

Pokud máte rádi motýly, nenechte si ujít prohlídku Motýlího domu, ojedinělé motýlí farmy v Žírovicích u Františkových Lázní. V tropickém skleníku volně poletuje řada motýlů ze všech koutů světa, kteří by se ve volné přírodě nikdy nesetkali; zastoupena je Afrika, Jižní Amerika, jižní i východní Asie a Austrálie. K vidění je celý cyklus motýlího života od vajíčka po housenku a kuklu až po křehké živé tvory i rozsáhlá sbírka exotických preparovaných motýlů.

Motýlí dům má otevřeno od dubna do konce září denně kromě pondělí; o prázdninách od 10.00 do 17.00 hodin, zbývající měsíce ve všedních dnech od 13.00 do 17.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 17.00 hodin. Za prohlídku dospělí zaplatí 70 Kč, školáci 20 Kč a studenti 40 Kč.

Tropic Hukvaldy

V celoročně otevřené expozici Tropic v Hukvaldech si zblízka prohlédnete pěkně vybarveného tukana.

Asijské zahrady, tropické skleníky, spousty exotických rostlin včetně masožravek, kaktusů, bonsají, citrusů, kiwi, papájí, fíků a moruší, brouci, pavouci, krabi, motýli, mluvící pták Loskuták a mluvící papoušci, puma, tukan a leguán, ale také mušle, minerály, zkameněliny, a nejrůznější vodní atrakce či výběh s králíky a holandskými kozami – to všechno uvidíte v celoročně otevřené expozici Tropic v Hukvaldech. Otevřeno je denně od 10.00 do 18.00 hodin, vstupenka pro dospělé stojí 70 Kč, pro děti do 15 let 40 Kč, pro seniory 50 Kč. Rodinné vstupné vás vyjde na 160 Kč.

Galerie motýlů a brouků v Hukvaldech

V Hukvaldech se exotice daří, protože kromě expozice Tropic v bezprostřední blízkosti Muzea Leoše Janáčka najdete také stálou výstavu exotických motýlů a brouků z celého světa. K vidění je rovněž preparovaný hmyz a nejrůznější rarity, prohlídky s odborným výkladem trvají přibližně 40 minut. Otevřeno je od května do září od čtvrtka do neděle od 10.00 do 17.00 s polední přestávkou od 12.30 do 13.30 hodin, od října do dubna po telefonické domluvě. Za prohlídku dospělí zaplatí 60 Kč a děti od 6 do 15 let 30 Kč, pro zájezdy a dětské školní výlety tu nabízejí slevy.

Motýlí dům v Karlových Varech

Kdo prý nebyl na Dianě, neviděl Karlovy Vary. Řeč je o výletním areálu na Výšině přátelství, jemuž vévodí rozhledna. Byla postavena v roce 1914 a nabízí nádherný pohled nejen na lázeňské město, ale i na široké okolí Karlovarska a Krušných hor. Dostat se sem je snadné, z kolonády jezdí na Dianu už více než sto let pozemní lanovka; spodní stanici najdete vedle Grandhotelu Pupp v Mariánské uličce.

Na Dianu by se měli vypravit zejména milovníci motýlů; mezi návštěvníky Motýlího domu v podloubí historické výletní restaurace tu totiž poletuje přibližně 400 motýlů asi dvaceti druhů z různých koutů světa – Malajsie, Afriky či Filipín. Motýlí dům je otevřený celoročně, a to od května do září od 10.00 do 19.00 hodin, od listopadu do března do 17.00, v dubnu a říjnu do 18.00 hodin. Vstupenka pro dospělé stojí 80 Kč, pro děti do 15 let 40 Kč, pro seniory 50 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 220 Kč.

Minizoo Aqua Terra ve Štramberku

Minizoo Aqua Terra ve Štramberku je plná tropických ryb, hadů, ještěrů a drápkatých opiček.

Přímo na hlavním náměstí ve Štramberku objevíte Minizoo Aqua Terra, stálou výstavu tropických ryb, hadů, ještěrů a drápkatých opiček. Expozice funguje jako součást zařízení pro chov a odchov akvarijních a terarijních zvířat, pěstování kaktusů a tropických rostlin. Školním výletům a dalším předem objednaným skupinám tady zajistí výklad, ukázky krmení anebo možnost osobního kontaktu s některými živočichy.

Otevřeno je denně od května do září od 10.00 do 15.30 hodin, od října do dubna o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin. Vstupné pro dospělé stojí 25 Kč, pro děti od 3 do 15 let 15 Kč, rodinné vstupné dle počtu dětí vyjde na 55 anebo 65 Kč, studenti a senioři zaplatí 20 Kč.