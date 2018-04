Šest výletů pro technické hračičky: setrvačníky, trabanty a letadla

Rotující setrvačníky v Solvayových lomech

Solvayovy lomy, skanzen věnovaný historii těžby vápence v Českém krasu, najdete poblíž Svatého Jana pod Skalou.

Poblíž Svatého Jana pod Skalou v bývalém lomu Solvayovy továrny, ve kterém se těžilo v letech 1918 až 1963, zřídili nadšenci ze Společnosti Barbora rozsáhlý průmyslový skanzen věnovaný historii těžby vápence v Českém krasu. V sobotu 11. června vSolvayových lomechpořádají XIII. Rotující setrvačníky, akci, která každoročně přiláká bezmála stovku vystavovatelů a majitelů historických strojů se setrvačníky. Technika se předvádí v chodu a krásu parních válců, traktorů a dalších starých strojů můžete poznávat celý den až do večera. Ideální výlet pro rodiny se zvídavými dětmi, zejména pak kluky, velkými i malými! Vstupné pro dospělé je 60 Kč, pro děti, studenty a seniory 30 Kč.

Negrelliho viadukt slaví 170 let

Letecké muzeum Kbely letos otevřelo novou expozici v zrekonstruovaných historických hangárech.

Až do středy 22. června si před budovou Muzea hlavního města Prahy Na Poříčí prohlédnete výstavu, věnovanou Negrelliho viaduktu.Pro obyvatele Karlína či Holešovic netřeba popisovat, ti velkolepou železniční stavbu z poloviny 19. století důvěrně znají. Pro vás ostatní: jde o druhý nejstarší pražský most přes Vltavu a zároveň nejstarší železniční most v Prazevůbec. 1 110 metrů dlouhý viadukt začíná na území Prahy 1, vede nad autobusovým nádražím Florenc, protíná Karlín a přes vltavský ostrov Štvanice pokračuje do Holešovic. Stavba byla zahájena právě před 170 lety na jaře 1846 a již 1. června 1850 byl most uveden do provozu. Zajímavost? Most dlouho neměl název, jméno jeho projektanta, rakouského inženýra Aloise Negrelliho von Moldelbe, se používá až od poloviny minulého století.

Vzpomínka na nejkrásnější nádraží ve Ctěnicích

Pamětníci se shodují: Praha-Těšnov bylo nejkrásnější pražské nádraží. Stávalo na Poříčí, na rozhraní Karlína a Nového Města, kousek od budovy Muzea hlavního města Prahy. Vzniklo v letech 1872–1875, o necelých sto let později odtud odjel poslední vlak s cestujícími a v březnu 1985 šlo k zemi, aby ustoupilo magistrále. Zavzpomínat na ně – anebo naopak ukázat těm, kteří si je pamatovat nemohou – můžete na výstavě Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven, která je až do konce roku k vidění v zámeckém areálu Ctěnice v Praze-Vinoři. Hlavním exponátem je digitálně řízené modelové kolejiště s přesným modelem nejkrásnější nádražní budovy v Praze a řadou interaktivních prvků, nechybí fotografie a dobové plány. Součástí kolejiště je i část Negrelliho viaduktu. Otevřeno je denně kromě pondělí, základní vstupné je 100 Kč, snížené 50 Kč.

Tři muzejní zajímavosti

Od května můžete v pražském Motole navštívit nové Muzeum trabantů.

A na závěr připojíme ještě pozvánku do tří muzeí. V pražských Letňanech se v zrekonstruovaných historických hangárechotevřela nová expozice Leteckého muzea Kbely. Otevřeno je denně kromě pondělí a zdarma. Národní technické muzeum v Praze rozšířilo expozici hutnictví o zajímavý přírůstek: model zařízení pro plynulé odlévání oceli ArcelorMittal Ostrava postavený v měřítku 1:75. Pro modeláře tato informace stačí, pro ostatní a pro představu: model, který věrně a do nejmenšího detailu zpodobňuje část ocelárny modernizovanou v roce 2013, je dva metry dlouhý a váží 60 kg. I tady je otevřeno denně kromě pondělí, základní vstupné pro dospělé je 190 Kč, snížené 90 Kč.

A do třetice úplná novinka: v pražském Motole vzniklo nové Muzeum trabantů, jedněch z nejznámějších socialistických automobilů. Poslední vůz sjel z linky před pětadvaceti lety a celkem se jich vyrobily tři miliony kusů. Vystaveny jsou i další předměty vyráběné v bývalém východním Německu, podíváte se také, jak se lidé balili na dovolenou, pro děti je tu závodní dráha s modely trabantů. Otevřeno je denně, základní vstupné je 99 Kč, snížené 49 Kč.