Šest výletů na nejlépe dostupné tisícovky s pěknými výhledy

Královnou nejsnáze dostupných českých tisícovek je samozřejmě Sněžka

(1 603 m), nejvyšší hora Česka. Další tři nejvyšší tisícovky, tedy Luční hora

(1 555 m), Studniční hora (1 554 m) a Vysoké kolo (1 509 m) také leží v Krkonoších, ale žádná z nich tak komfortní přístup nenabízí.

Do Krkonoš na Sněžku

Někdejší slavnou dvousedačku v roce 2013 nahradila moderní kabinová čtyřsedačková lanovka. Tak jako dřív vás vyveze z Obřího dolu v Peci pod Sněžkou do mezistanice na Růžovou horu (1 354 m), odkud můžete pokračovat dál na vrchol Sněžky anebo si závěrečný úsek vyjít po svých – horská stezka zdolává stoupání na vrchol s pomocí 365 schodů.



Moderní kabinová lanovka vede z Obřího dolu v Peci pod Sněžkou do mezistanice na Růžovou horu a dál až na vrchol Sněžky.

Na vrcholku si prohlédněte kapli sv. Vavřince, která tvarem připomíná rotundu, a Poštovnu, nejvýše položenou poštu v Čechách, odkud lze poslat pohled či dopis s unikátním poštovním razítkem. Dál můžete pokračovat do Horní Malé Úpy nebo sejít Jubilejní cestou po polské straně ke Slezskému domu a vrátit se Obřím dolem kolem historického dolu Kovárna do Pece pod Sněžkou, případně po značených turistických cestách sejít k Luční boudě a dál do Špindlerova Mlýna.

Do Jeseníků na Šerák

Druhá nejvyšší hora, na jejíž vrcholek – anebo spíš malý kousek pod něj – vás vyveze lanovka, je Šerák (1 351 m) v Jeseníkách. Dolní stanice leží v Ramzovském sedle, kde čtyřsedačková lanovka v zimě obsluhuje oblíbené lyžařské středisko, v mezistanici na Černavě musíte přestoupit na dvousedačku.



Pod vrcholkem Šeráku nabízí občerstvení a ubytování turistická chata Jiřího, otvírá se odtud hezký výhled na okolní kopce a také do údolí s městem Jeseníkem a známými Priessnitzovými lázněmi. Tady se také musíte definitivně rozhodnout, kam budete pokračovat dál, protože značené turistické stezky míří do všech stran – k Jeseníku, do Horní Lipové, kolem Obřích skal zpět do Ramzovského sedla anebo dál přes Keprník (1 423 m) a Trojmezí na Červenohorské sedlo (1 013 m).

Jméno známé hory se objevuje i v názvu polotmavého speciálu Šerák 13,51%, vyráběného v pivovaru holba v Hanušovicích, jehož stupeň symbolicky připomíná nadmořskou výšku hory.

Do Krušných hor na Klínovec

Sedačková lanová dráha z Jáchymova vede na vrchol Klínovce, nejvyšší hory Krušných hor s rozhlednou a výletní restaurací.

Sedačková lanová dráha vede také na vrchol Klínovce (1 244 m), nejvyšší hory Krušných hor. Horní stanice leží přímo v srdci rekreačního areálu s rozhlednou a výletní restaurací, který se v zimě mění v oblíbené lyžařské středisko, dolní stanice ale leží téměř tři kilometry od Jáchymova – to je informace, kterou při plánování výletů musíte započítat do svých plánů. V Jáchymově najdete známé radonové lázně s aquacentrem Agricola, kousek od Klínovce také leží Boží Dar, s nadmořskou výškou 1 028 m nejvýše položené město v Česku.

Do Blanského lesa na Kleť

Kleť, nejvyšší vrchol Blanského lesa (1 084 m) leží jen pár kilometrů od Českého Krumlova. Je oblíbeným výletním cílem pro ty, co tráví dovolenou na Lipně anebo jinde v jižních Čechách či na Šumavě – a cestu jim usnadňuje sedačková lanovka s dolní stanicí v Holubově. Kleť mají rádi také milovníci cestovatelských rekordů a kuriozit – na vrcholku totiž stojí nejvýše položená astronomická observatoř v Čechách a také nejstarší kamenná rozhledna v Česku, pseudogotická věž s cimbuřím, postavená roku 1825. Je 20 m vysoká, nabízí skvělý kruhový výhled a za pěkného počasí odtud uvidíte dokonce zasněžené vrcholky Alp.

…a ještě na Ještěd

Na Ještěd vás z Liberce vyveze kabinová lanovka.

Nebýt pouhých dvanácti metrů, nejvyšší vrchol Ještědského hřbetu s nadmořskou výškou 1 012 m by mezi české tisícovky nevyšplhal. Jenže Ještěd má něco, co jinde v Česku neuvidíte: slavný horský hotel s vysílačem, který vrcholek opticky prodlužuje do dokonalé špice. Věž byla oceněna mezinárodní architektonickou cenou a z ní i jejího okolí se otevírá jedinečný pohled na Liberec a okolí. Těsně pod vrcholem končí kabinová lanovka, jejíž dolní stanici najdete v městské části Liberce, v Horním Hanychově. V zimě samozřejmě na úbočí hory objevíte lyžařské středisko.