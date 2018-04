Šest tipů na akce a festivaly, kde ochutnáte skvělé jídlo a pivo

Gulášfest ve Valašském Meziříčí

Z masa antilop, lam, srn, jelenů, muflonů, ryb, králíků, pštrosů, bažantů, kachen, kanců či klokanů, ale také zabijačkový v chlebánku, jehněčí kotlíkový, mexický fazolový, chilli con carne nebo čertovský ostrý hovězí… To je jen malý výčet z třiceti gulášů v gulášovém menu, které můžete ochutnat na Gulášfestu ve Valašském Meziříčí. Třináctý ročník proběhne na fotbalovém stadionu, a to od čtvrtka 16. do soboty 18. července. Vstupenka za 80 Kč platí po celé tři dny, děti do 120 cm mají vstup zdarma.

Doprovodný program nabídne páteční klání o největšího jedlíka a sobotní soutěž o nejlepší guláš, do které se může přihlásit vlastně každý – stačí donést pět porcí hovězího guláše, a to do soboty do 16.00 hodin. Na své si přijdou také příznivci mnoha hudebních žánrů. Kromě kapel Monkey Business či Suppport Lesbiens nebudou chybět ani hity v podání revivalových skupin, děti se mohou těšit na show s písničkami a zábavnými soutěžemi, po celou dobu bude v provozu lunapark s atrakcemi.

Festival národů Podyjí v Mikulově

Festival národů Podyjí v Mikulově představuje kulinářské umění národnostních skupin, žijících na jižní Moravě.

Hudební, taneční, divadelní i kulinářské výtvory nejrůznějších národnostních skupin, které žijí na jižní Moravě, představuje každé léto Festival národů Podyjí v Mikulově. Letos se koná už pošestnácté, a to od pátku 17. do neděle 19. července. Vstupné na všechny výstavy, koncerty a přehlídky folklorních souborů je bezplatné.

Nejoblíbenější součástí festivalu je sobotní gastronomická přehlídka na hlavním mikulovském náměstí, kde v jednotlivých stáncích můžete ochutnat speciality řady národních kuchyní, namátkou třeba bulharské, italské, maďarské, romské, ruské, ukrajinské, valašské, vídeňské, vietnamské, slovenské, srbské, středoasijské či židovské. Nechybí ani ochutnávky vín a samozřejmě české a moravské pochoutky.

Na pivní slavnosti do Nepomuku, Harrachova a do Náchoda

Kdo má rád pivo, ten si o víkendu 18. a 19. července může vybrat hned z několika festivalů a slavností. Na všech vás čeká hudba, pivní soutěže, zábava a hlavně ochutnávky zajímavých piv z mnoha desítek malých i velkých pivovarů.

Nejméně třicet pivovarů se představí na Nepomuckých pivních slavnostech, které začínají v sobotu 18. července v pravé poledne na hlavním nepomuckém náměstí. Na pódiu se vystřídají regionální kapely hrající pestrou směs hudby od dechovky přes folk až po moderní odnože tvrdého rocku, k pivu pak můžete ochutnávat maso a sýry přímo z udírny, výrobky místního řezníka, steaky z ekofarmy z vedlejší vesnice, tradiční koláčky a další laskominy.

Harrachovské pivní slavnosti se konají v areálu sklárny a pivovaru.

Ve stejný den, tedy v sobotu 18. července, vás Sklárna a minipivovar Novosad & syn společně s městem Harrachovem zvou na Harrachovské pivní slavnosti. Ty jako obvykle proběhnou v areálu místní sklárny a začínají už v 10.00 hodin dopoledne. Během dne se kromě řady revivalových skupin a soutěží v držení tupláku na čas, pití piva na čas, hodu sudem do dálky anebo krasojízdě na opilém kole, které zatáčí opačně, než řídí, můžete těšit na bohatou tombolu a prohlídky muzea a sklárny s možností vyzkoušet si foukání skla.

Děti si v dílničkách mohou vyrobit vlastní sklenice, mozaiky, obrázky či trička, nebude chybět ani skákací hrad, laser game nebo stánky s dobrotami – třeba s grilovaným masem, bramboráčky se zelím, trdelníky, medovinou a hlavně pivem.

Třetí akcí s pivem je Náchodské Pivobraní, pořádané na Masarykově náměstí v centru Náchoda v sobotu 18. července.

Tip pro fajnšmekry: Jídlo z blízka v Brně

Na festivalu Jídlo z blízka devět brněnských restaurací nabízí tříchodová menu z regionálních surovin.

Kouzlo farmářských lahůdek a jejich cestu od vidlí až na vidličku si můžete vychutnat od 16. do 26. července na festivalu Jídlo z blízka, kdy devět brněnských restaurací bude nabízet tříchodová menu z regionálních surovin. V nabídce restaurací Bohéma, Borgo Agnese, bistra DeguŠtace v řeznictví Mikrofarma, La Bouchée, Palazzo Restaurantu, Prominent, restaurace Na Chatě, Ristorante Piazza a Šelepka najdete například čerstvé candáty z Pohořelic, jehněčí i hovězí maso z ekofarem na Valašsku a Vysočině, čerstvé bylinky, zeleninu, jahody, sluncem provoněné třešně od Hustopečí či meruňky z Břeclavska.

Součástí festivalu je také doprovodný program. V pátek 17. července se odehraje festivalové grilování na Moravském náměstí přímo v centru Brna, při degustacích a dalších akcích se osobně seznámíte se sedláky, vinaři, malovýrobci delikates i šéfkuchaři, můžete si vyzkoušet tradiční řemesla a naučit se připravovat třeba kváskové pečivo nebo domácí těstoviny.