Šest tipů, kde si s dětmi užijete volný den na venkovských farmách

Farma v Heřmanicích

V Heřmanicích poblíž města Králíky, v podhůří Králického Sněžníku, leží malé hospodářství, kde se zvířata chovají bez stresu v čisté přírodě. Seženete tu například jehněčí, vepřové a hovězí maso, mléko od krav plemene Jersey, domácí sýry a jogurty, zavařeniny, vajíčka nebo med. Vedle farmy stojí chata, kde se můžete ubytovat, sledovat vše zblízka a pomáhat třeba s dojením, sbíráním vajíček nebo krmením. Pobyt i návštěvu je třeba domluvit předem.

Za kozami na farmu do Ratibořic

Děti si mohou kozy pohladit, dospělí si vyzkouší třeba dojení.

Chcete vědět, jak se lidem i kozám žije na kozí farmě? Odpovědi na všechny otázky o chovu koz, biopotravinách a ekologickém zemědělství vám dají na kozí farmě Dvůr Ratibořice na Vysočině. Navštívíte stáje se zvířaty, ochutnáte výrobky z kozího mléka a dozvíte se spousty zajímavostí o chodu farmy. Můžete sem přijet i bez předchozího objednání, a to každou sobotu od 14.00 do 18.00 hodin, když se prodává kozí mléko a výrobky z něj, a farma je přístupná veřejnosti. A pokud vám snad kozí mléko nevoní, dostanete jiné občerstvení!

Ekologický statek Kozí vršek v Milkovicích

V Českém ráji mezi Sobotkou a Kopidlnem leží vesnice Milkovice. Najdete tu statek Kozí vršek s volným výběhem koz, kozlíků a oslíků, pravidelně se tu také pořádá letní Kozí mejdan, slavnost věnovaná kozám a svobodomyslnému způsobu života. Na Kozí vršek můžete po předchozí domluvě přijet na prohlídku, při níž nejenom uvidíte zvířata, ale můžete si vyzkoušet i jejich dojení a dozvědět se ledacos o jejich životě a důležitosti pastvy pro tvorbu a údržbu krajiny a zachování krásy našich luk. A pokud byste náhodou měli cokoliv, co by se hodilo do Kozího muzea, přivezte to s sebou - kozy i zakladatelé muzejní expozice vám budou vděční.

Kozí farma Rozinka v Čelechovicích na Hané

Na kozí farmě Rozinka na Hané si přímo na pastvině ve společnosti stáda bílých koz poslechnete vyprávění o jejich chovu a životě na venkově.

Chystáte se na výlet na zámek v Čechách pod Kosířem? Pak byste se měli zastavit v blízkých Čelechovicích na kozí farmě Rozinka. Na farmě ochutnáte čerstvě nadojené syrové mléko a přímo na pastvině ve společnosti stáda bílých koz si poslechnete vyprávění o chovu koz, životě na farmě a o výrobcích z kozího mléka. Kdo bude mít zájem, ten si dokonce může vyzkoušet i dojení a pasení koz.

Farma a restaurace Ovčí terasy v Němčičkách

Modré hory na jižní Moravě jsou vyhlášené pěstováním modrých odrůd révy vinné a výrobou červených vín.

V Modrých horách na jižní Moravě, oblasti vyhlášené pěstováním modrých odrůd révy vinné a výrobou červených vín, objevíte Ovčí terasy, rodinnou farmu s restaurací. Leží přímo na modré turistické značce, spojující Kobylí a Vrbici s Čejkovicemi, jen pár desítek metrů od značených cyklotras. Chovají se tu východofríské ovce, majitelé vyrábějí vlastní sýry a kuchyň v restauraci zásobují vlastní zeleninou, ovocem i bylinkami. Na farmě se můžete ubytovat a kdo má chuť, ten se může zapojit do běžných každodenních povinností, třeba práce ve vinohradě či pasení oveček.

Farma Mošna na Šumavě

Pro toho, kdo hledá samotu a klid, je ideálním místem farma Mošna na Šumavě, stojící na místě stejnojmenné zaniklé obce poblíž Zbytin. Na lukách v okolí farmy se pase stádo šumavských ovcí, kozy a hovězí skot plemene Highland a Salers. Část stáda krav se na léto stěhuje na Knížecí Pláně, kde vypásají louky a pastviny v samém srdci Národního parku Šumava. Farma nabízí ubytování v apartmánech, ale po dohodě předem se sem můžete vypravit jen na krátkou prohlídku. Děti mohou pozorovat zvířata na pastvě, pohladit si ovce a kozy, pomoci s jejich krmením, ošetřováním a čištěním.