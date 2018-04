Šest tipů, kam do Domů přírody

Výhodou Domů přírody je celoroční otevírací doba a příznivé vstupné, takže jsou skvělým cílem rodinných výletů za ošklivého a chladného počasí. Tři z nich můžete navštívit i na podzim, v zimě a na časném jaře. Které to jsou?

Novinka: Dům přírody Moravského krasu

Před Domem přírody Moravského krasu přitahuje pozornost návštěvníků interaktivní model průchodu vody krasovou krajinou.

Nejnovějším přírůstkem je Dům přírody Moravského krasu, otevřený letos na konci prázdnin. Na rozdíl od Punkevních jeskyní, Kateřinské jeskyně a dalších zajímavých míst Moravského krasu se nenachází pod zemí, ale na povrchu a všem pěkně na očích, u Skalního mlýna. Návštěvníky vítá malý geopark, vnitřní interaktivní expozice poutavě vypráví příběh krajiny Moravského krasu od geologického vývoje až po současnou podobu, kterou sami znáte. Prohlídku završí filmové představení v 3D kině, pro děti je nezávisle na prohlídkách volně přístupná vnitřní herna s prolézačkou jeskyně.

Otevřeno je tu celoročně, a to od října do března denně mimo pondělí od 10.00 do 16.00 hodin, během hlavní sezony od dubna do září denně od 9.00 do 17.00 hodin. Základní vstupné stojí 40 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 100 Kč, děti do pěti let mají vstup zdarma.

Dům přírody Blaníku

Jen o málo starší je Dům přírody Blaníku, otevřený na začátku letošních letních prázdnin. Dřevěná roubenka stojí nedaleko obce Kondrac na úpatí Velkého Blaníku a zároveň na začátku naučné stezky S rytířem na Blaník. Seznámíte se tu jak s okolní krajinou, tak legendami, které už po staletí horu obestírají.

V Domě přírody Blaníku je k vidění interaktivní model krajiny mezi Sázavou a Mladou Vožicí.

Pozornost si zaslouží především tři dioramata, která představují nejzajímavější přírodní biotopy regionu, interaktivní model krajiny mezi Sázavou a Mladou Vožicí anebo speciální ukazatel, který prozrazuje stav připravenosti vojska v nitru hory. Otevřeno je tu od října do března o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin, během hlavní sezony od dubna do září denně od 9.30 do 17.00 hodin. Vstupné se neplatí.

Dům přírody Třeboňska

Třetí celoročně přístupnou expozicí je Dům přírody Třeboňska, vůbec nejstarší ze všech projektů. Sídlí v areálu třeboňského zámku a malým i velkým návštěvníkům nabízí celou řadu zábavně-naučných aktivit, které zároveň nabídnou přehlídku přírodních a turistických zajímavostí Třeboňska.

Dozvíte se například, která ryba má psí zuby, jak v Třeboni vznikly lázně a kdo stál za rozmachem proslulého rybníkářství, nahlédnete do vydří nory a ve videosále se můžete podívat na filmy o okolní krajině. Zastavte se také u jezírka před vchodem – vodu do něj přivádí 200 let staré výpustní trouby z proslulého rybníka Rožmberk.

Otevřeno je v říjnu denně mimo pondělí od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin (od května do září denně včetně pondělí), od listopadu až do března pouze ve středu od 10.00 do 15.00 hodin. Vstupné pro dospělé stojí 50 Kč, pro děti, studenty a seniory 25 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 100 Kč.

Dům přírody Poodří

Během říjnových víkendů ještě stihnete navštívit Dům přírody Poodří. Najdete jej v Bartošovicích v areálu Záchranné stanice a zahrnuje expozici v barokní faře, zahradu a část s živými zvířaty. V ní žije asi třicet druhů živočichů, zejména ptáků. Jde o trvale handicapované jedince, které nelze vypustit do přírody. Otevřeno je od 9.00 do 17.00 hodin, komentované prohlídky expozice živých zvířat začínají vždy v celou hodinu.

Na podzim a v zimě zavřeno

Dva domy přírody jsou otevřené pouze v hlavní sezoně. Od dubna do září můžete nahlédnout do unikátního domu, věnovaného přírodě Litovelského Pomoraví. Areál Domu přírody Litovelského Pomoraví nabízí deset originálních objektů spojujících přírodu, umění a poučení; objevíte je v okolí centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou u Olomouce.

Do Domu přírody Litovelského Pomoraví se podíváte až příští rok, a to od dubna do září.

Od poloviny května do poloviny října bývá otevřený Dům přírody Slavkovského lesa, který sídlí v hospodářské budově loveckého zámečku na Kladské u Mariánských Lázní. Slavnostně se otevíral v létě roku 2013 jako druhý v Česku, od ostatních se liší například tím, že jedna z pěti místností se věnuje fenoménu minerálních pramenů.

Další domy se chystají

Domy přírody postupně vyrůstají i v dalších chráněných oblastech. Na portálu Kudy z nudy vás v dalších letech pozveme například do Domu přírody Českého lesa, který vzniká v budově Staré pošty na náměstí v Klenčí pod Čerchovem, a do domů přírody na Broumovsko, do Českého krasu, do Českého ráje anebo do Žďárských vrchů.