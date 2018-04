Šest tipů kam do divadel na hradech, zámcích a v pevnostech

Skutečnou hvězdou mezi zámeckými scénami je barokní divadlo na českokrumlovském zámku, slavnostně otevřené už v roce 1766. Mladší zámecká divadla najdete například na zámcích v Litomyšli a v Mnichově Hradišti, zapomenout nesmíme ani na několik scén pod širým nebem.

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově

Divadlo na českokrumlovském zámku je nejkomplexněji dochovanou barokní divadelní scénou svého druhu na světě.

Zámecké divadlo v Českém Krumlově je výjimečné v mnoha směrech. Je jedním z nejstarších zámeckých barokních divadel ve střední Evropě a díky jevištní technice, kulisám, kostýmům a dekoracím, dochovaným v původním stavu, je nejkomplexněji dochovanou barokní divadelní scénou svého druhu na světě.

Dodnes se tu hraje, například v září při Festivalu barokních umění se každoročně na jevišti zámeckého divadla odehrává novodobá světová premiéra vybrané barokní opery v plně scénickém a výpravném provedení. Divadlu je věnovaná samostatná prohlídková trasa, ve skupině může být nanejvýš dvacet osob. Základní vstupné stojí 200 Kč, děti a studenti zaplatí 130 Kč, senioři 160 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 490 Kč.

Otáčivé hlediště a další scény pod širým nebem

Zámecké divadlo v Litomyšli je první zastávkou hlavní prohlídkové trasy.

Za světový unikát je považována také divadelní scéna s otáčivým hledištěm v nádherných přírodních kulisách českokrumlovské zámecké zahrady v sousedství letohrádku Bellarie. Za letních večerů si pod širým nebem můžete vychutnat operní, baletní i činoherní představení, a to každý rok od poloviny června do začátku září. Informace o repertoáru a aktuálních představeních získáte v Informačním centru Český Krumlov.

Scéna s otáčivým hledištěm se nachází u letohrádku Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě.

Přírodní divadlo najdete také v zahradě rokokového zámku v Nových Hradech u Litomyšle; každoročně v červnu se tu pro návštěvníky mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl uvádí inscenace barokní opery. Každé léto se také hraje na divadelní scéně na pražskémVyšehradě.

Zámecké divadlo v Litomyšli

Malé přírodní divadlo najdete také v zahradě rokokového zámku v Nových Hradech u Litomyšle.

Také v renesančním zámku v Litomyšli se dochovalo půvabné barokní divadlo z konce 18. století a podobně jako v Českém Krumlově se v něm dodnes hraje. Dostat se sem a alespoň na chvíli se usadit v hledišti je ale mnohem jednodušší – v zámeckém divadle totiž začíná klasická prohlídková trasa. Pokud byste chtěli divadlo vidět v plném lesku, musíte si počkat na některou ze speciálních akcí, které zámek pořádá několikrát do roka.

Nejbližší příležitost budete mít při hudebně divadelní noci 1798 aneb Waldsteinové hrají divadlo v sobotu 15. srpna, kdy se během večera konají noční prohlídky, připomínající otevření zámeckého divadla. Začínají vždy v celou hodinu v 19.00, ve 20.00, 21.00, 22.00 hodin a dále dle zájmu. Základní vstupné pro všechny zájemce bez rozdílu je 120 Kč, vstupenky je nutné rezervovat předem.

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti

Několik kulis lesa, rokokového pokoje a slavnostního sálu, kulisa portálového štítu, pár doplňků, například figury váz a lvů, a samozřejmě původní hlavní zámecký sál, procházející výškou prvního a druhého patra na zámku v Mnichově Hradišti – to je všechno, co se dochovalo z původního zámeckého divadla z konce 18. století. Podíváte se sem vcelku snadno, prohlídka divadla je zařazena do druhého návštěvnického okruhu. Kromě samotné scény si prohlédnete také interiéry, upravené v roce 1833 pro setkání panovníků Svaté aliance, kolekci divadelních kostýmů a rekvizit, které se objevily v divadelních hrách při této události, a zbrojnici.