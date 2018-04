Šest stovek čarodějnic zatím odpočívá

Země děda Praděda vyzvala děti ve školách celé republiky, aby téma čarodějnic zpracovali výtvarně a literárně. Ohlas organizátory zaskočil. Do domku v Malé Morávce přivážela pošta mikrobusem obrovské krabice plné loutek, maškar, výkresů, skládanek a románů a básní.



"Místo dvanácti cen za čarodějnice jsme udělili čtyřicet a dvacet v literární soutěži," říká potěšeně zakladatelka sdružení. Proč zrovna téma čarodějnic? "Protože Jeseníky jsou čarodějnicemi proslulé. To ony se slétaly na Petrových kamenech a končily na hranicích po procesech ve Velkých Losinách," řekla Ljuba Kielarová. Na šest set výtvorů má žena po celém domě, například v sauně či dětském pokoji. Tři nejparádnější figury sedí na křeslech obývacího pokoje.



"Nakonec jsme museli řešit, kam je vůbec dáme. Na vrchol Pradědu se všechny nevejdou," řekla žena. Nakonec se část prací objeví v Základní umělecké škole v Rýmařově a v divadle v Bruntále. "Ty nejlepší budou moci vidět návštěvníci prvního sletu čarodějnic na Pradědu 28 dubna a zůstanou tam do konce léta," řekla Kielarová.