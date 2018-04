Šest srpnových bitev pro statečné rytíře a cestovatele

Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou

Vcelku nevinně znějící název Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou skrývá akci, kde nebude nouze o překvapení a dobrodružství. Letošní ročník navíc připomene 700 let od narození Karla IV., a tak si v sobotu 6. srpna v zámecké zahradě užijete dobový jarmark a vojenský tábor s ukázkami zbraní a vlajek včetně repliky svatováclavského meče.

Probíhat budou rytířské turnaje, bude hrát dobová hudba, vyzkoušíte si dvorské tance a potěší vás kejklíři a baviči. Vyvrcholením slavností bude rekonstrukce bitvy u Kresčaku, o večerní zábavu se postará skupina Plavci – Rangers.

666 – bitva ve znamení ďábla

Bitvy na Winterbergu se každé léto účastní desítky bojovníků z Česka i ze zahraničí.

Bitvu na Winterbergu chystá každé léto na zámeckých arkádách ve Vimperku skupina historického šermu Artego a každoročně se jí účastní několik desítek rytířů a dalších bojovníků z Česka i ze zahraničí. Celodenní maraton soubojů, turnajů, divadelních vystoupení a jiných kratochvílí se letos uskuteční pošesté, a to v sobotu 6. srpna 2016. Tři šestky dovedly organizátory k ďábelskému číslu 666 a rozehrály tak hrátky s čertem. Letos se proto na Winterbergu bude bojovat ve znamení ďábla! Neuvidíte jen jedno z největších divadelních vystoupení pod širým nebem, ale také můžete být svědky pokusu o další český rekord v nejdelší ohňové show! Podaří se překonat ten z roku 2013?

Bouzovský mumraj

Bouzovský mumraj na počest markraběte Jošta budou provázet šermířská vystoupení.

...aneb markraběte Jošta turnaj se koná v sobotu a v neděli 6. a 7. srpna na počest markraběte Jošta, synovce Karla IV. a dalšího z letošních oslavenců. Na hradě Bouzově budou po oba dny pro děti připraveny tvůrčí dílny a šermířská vystoupení. Poznáte, jak se žilo na středověkém hradě, odpoledne uvidíte zápasit rytíře na koních a večer vás čeká dobrodružné divadelní představení. Novinkou je půjčovna historických kostýmů, díky níž si budete moci slavnosti užít v docela jiné atmosféře než běžní návštěvníci!

Jemnická bitva

Na Jemnickou bitvu v zámeckém parku mají děti do výše meče vstup zdarma.

Už pošesté se v zámeckém parku v Jemnici odehraje letní Jemnická bitva, a to od pátku 12. do soboty 13. srpna. Středověké městečko zaplní rytíři, vojáci a vojenská ležení, znít bude dobová hudba, zatančíte si historické a orientální tance, k vidění bude i fakír. Kulisou bitvy budou slaměné hradby, večerní program uzavře ohňová show. Pokud se sem vypravíte s potomky, čeká vás malá kuriozita u vchodu: děti do výše meče totiž mají vstup zdarma!

Veligrad 2016

Rekonstrukce bitev na hradech a zámcích patří k oblíbeným letním zábavám.

Jak se bojovalo v dobách Velkomoravské říše, uvidíte o víkendu 13. a 14. srpna v archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Historický festival Veligrad spojený s velkomoravskou bitvou nabízí po oba dny bohatý doprovodný program s ukázkami řemesel i dobových bojů, projdete si dobové tržiště, vyzkoušíte například lukostřelbu a užijete si nejrůznější soutěže. Vrcholem sobotního i nedělního programu bude rekonstrukce dávné bitvy.

Budyňská bitva

Do šestého ročníku dospěla také bitva na Budyni, která se letos odehraje v sobotu 6. srpna. Areál hradu v Budyni nad Ohří se otevře v 10 hodin, hlavní událostí dne zůstává bitva na hradbách, která vypukne v 16 hodin.Tak jako v předchozích letech i letos se strhne zuřivá potyčka mezi Švýcary a Burgunďany, jak je kronikáři zaznamenali na konci 15. století.

K vidění bude vojenský tábor s kuchyní, dobře vybavená zbrojnice s praktickými ukázkami používání luků a kuší či střelby z ručních zbraní, uvidíte také výcvik švýcarské pěchoty. Pro děti je připravena tradiční stezka rytířských dovedností s využitím dobových rekvizit a s úkoly, po jejichž úspěšném splnění obdrží glejt hradního zbrojnoše či dvorní dámy, chybět nebude ani pestré dobové tržiště a dobroty z hradní krčmy.