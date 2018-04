Šest předjarních výstav: kamélie, orchideje, hyacinty a hvězdníky

Na zámku v Rájci nad Svitavou a v Květné zahradě v Kroměříži jaro tradičně vítají kamélie, zatímco do pražského skleníku Fata Morgana se vždy na jaře vrací oblíbená výstava orchidejí. Šestici akcí doplňuje výstava květin na zámku v Litomyšli a na Pražském hradě, kde letos můžete obdivovat hyacinty, hvězdníky a vodu v mnoha obměnách!

Unikátní odrůdy kamélií na rájeckém zámku...

Zámecké skleníky v Rájci nad Svitavou ukrývají skutečný poklad: největší sbírku kamélií v zemi. K vidění tu jsou čtyři stovky odrůd a dokonce i dvě stě let staré keře, ovšem zdejší zahradníci šlechtí i nové odrůdy a společně s hyacinty, primulemi a dalšími jarními květinami je nabízejí k prodeji. Vydat se pro ně můžete až do konce března.

Skleníky jsou otevřené vždy od 9 do 15 hodin a vstupné stojí 30 korun. Od pátku 4. března prohlídku skleníků na deset dní doplní výstava květin v zámeckých interiérech. Kromě květinových aranžmá převážně z kamélií uvidíte také předměty z depozitářů a výstavu vitráží. Ve všedních dnech kromě pondělí je otevřeno od 9 do 16.30 hodin, o víkendech od 9 do 17 hodin, základní vstupné stojí 120 korun.

...a v kroměřížské Květné zahradě

Podobně vzácnou sbírku kamélií jako v Rájci mají také v Kroměříži. Výstava kamélií ve skleníku Květné zahrady potrvá až do Velikonočního pondělí 28. března, ale uděláte lépe, když se sem dostanete dřív, protože květiny poměrně rychle odkvétají.

Součástí výstavy bude i prodej kamélií s poradenskými službami a čajové obřady, inspirované japonskou kulturou. Podívat se sem můžete denně od 9 do 16 hodin, vstupné na výstavu je zahrnuto ve vstupu do samotné zahrady. Lístek pro dospělé stojí 70 korun, pro děti, studenty a seniory 45 korun.

Orchideje ve skleníku Fata Morgana

Chcete poznat květiny, které ovládají neuvěřitelné triky, jen aby přilákaly své opylovače? Pak se vydejte do Botanické zahrady v Praze-Troji na výstavu Orchideje – královny opylovacích triků. Ve skleníku Fata Morgana začíná v pátek 4. března a potrvá až do neděle 20. března, otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Novinkou výstavy tentokrát budou originální vazby tropických rostlin a orchidejí od studentů České zahradnické akademie v Mělníku, součástí programu bude i prodej orchidejí, poradna, jak je pěstovat a přednášky. Jednodenní společná vstupenka do skleníku a venkovních expozic stojí dospělé 150 korun, seniory a děti do 15 let 75 korun, rodinné vstupné vás vyjde na 375 korun. Děti do pěti let mají vstup zdarma.

Předjaří na Pražském hradě

V Praze se ještě chvilku zdržíme, přesuneme se ale na Pražský hrad, do stylového empírového skleníku v Královské zahradě. Od pátku 4. března do neděle 13. března tu proběhne již čtvrtá výstava z cyklu Předjaří na Pražském hradě, tentokrát věnovaná tématu vody, hyacintům a hvězdníkům.

Dozvíte se řadu zajímavostí o složitém systému hradních studen, kašen, fontán, potoků i rybníků, poznáte středověké vodovodní potrubí, barokní štoly hluboko v hradbách i různé historické předměty včetně chrličů. Hradní zahradníci kromě toho zvou na záplavy rozkvetlých cibulovin v čele s omamně vonícími hyacinty a velikými květy hvězdníků. Otevřeno je denně od 10 do 17.30 hodin, vstupné stojí 20 korun.

Voňavá výstava v Litomyšli

Květiny budou koncem zimy vonět i na zámku v Litomyšli, a to na výstavě Květina, ozdoba plesů a slavností. Tisíce živých květů ve více než třech desítkách aranžmá provoní reprezentační sály od čtvrtka 17. do neděle 20. března od 10 do 16 hodin. Prohlídka výstavy je bez výkladu průvodce, vstupenka pro dospělé stojí 120 korun, pro děti, studenty a seniory 80 korun.