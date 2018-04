Šest podzimních výletů za dýněmi, dýňovými hrátkami a dobrotami

Podzimní kouzlení v dětském zábavním parku Razulák

V sobotu 8. října budete mít jednu z posledních příležitostí navštívit dětský park Razulák ve Velkých Karlovicích na Valašsku. Podzimní kouzlení se stezkou odvahy nabídne malým i velkým rodinné odpoledne plné zábavy a tvoření. Program začíná v 15 hodin soutěžním tvořením strašidýlek z dýní, šišek, listů, žaludů a dalších přírodních materiálů, které bude v 17 hodin zakončeno výstavou s vyhodnocením a odměněním nejhezčího strašidýlka.

Podzimní kouzlení v dětském parku Razulák, to je rodinné odpoledne plné zábavy a tvoření, zakončené stezkou odvahy.

Kromě toho se budou vyrábět a ochutnávat palačinky a bramboráky, seznámíte se s plemeny loveckých psů a po setmění mohou ti nejodvážnější vyrazit na stezku odvahy. Přístupné budou také všechny atrakce dětského parku; ty můžete využít ještě během dalších říjnových víkendů, ale od listopadu areál čeká zimní přestávka. A tip od pořadatelů akce? Přímo v areálu parku Razulák je umístěna pekárna frgálů, z výletu si tak můžete domů odvézt na památku čerstvý voňavý valašský koláč.

Zámecké dýňobraní ve Slavkově

Je-li dýňobraní zámecké, je jasné i místo jeho konání – ve Slavkově na jižní Moravě to může být jedině barokní zámek s rozlehlou zahradou. Zámecké dýňobraní začne v neděli 9. října ve 14 hodin na nádvoří.

Dýňová strašidla vyrobená ve Slavkově při Zámeckém dýňobraní putují na výstavu.

Dýně si můžete přinést s sebou anebo si je za symbolickou cenu koupit přímo na místě a pak se už společně pustit do jejich vyřezávání, malování či jiného zdobení. Hotové výrobky si děti samy instalují v podzemních výstavních prostorách zámku a od 16 hodin je za svitu svíček ukážou svým rodičům, prarodičům a kamarádům. Chybět nebude ani občerstvení, dýňové speciality nebo malování na obličej, navštívit můžete také putovní výstavu věnovanou panáčkům značky Igráček.

Máslovické Dýňování

Malebnou vesničku Máslovice najdete ve středních Čechách severně od Prahy. Mají tu Malé máslovické muzeum másla, k procházkám podzimní přírodou zve Máslovická naučná stezka, vyzkoušet můžete i jeden z nejstarších vltavských přívozů.

V sobotu 15. října sem přijeďte na tradiční Máslovické dýňování, kdy se kromě zdobení a vyřezávání dýní, strašidýlek a skřítků budou vyrábět i lampiony a světýlka a ochutnávat dýňové pochoutky. Na děti odpoledne čeká spousta her a soutěží, odpoledne se ty menší projdou pohádkovým lesem a na ty, kterým už bylo osm let, čeká po setmění stezka přes strašidelný les. Hodit se vám bude nůž na vyřezávání a lžíce!

Dýňový podzim v Praze

Tradiční výstava královen podzimu v pražské Botanické zahradě nabízí přehlídku dýní, cuket a patisonů různých barev i tvarů.

Ornamentální zahrada v areálu Botanické zahrady v Praze-Troji je hezká sama o sobě, ale na podzim je ještě krásnější. Až do neděle 23. října ji bude zdobit tradiční výstava královen podzimu se stovkami dýní, cuket a patisonů různých barev i tvarů.

Na poslední dva víkendové dny, tedy na sobotu a neděli 22. a 23. října, se chystají tradiční Dýňové hrátky, kdy z dýní můžete vytvářet nejrůznější umělecké kreace a výsledné objekty si odnést s sebou domů. K dispozici budou různé podzimní přírodniny, dýně si za pár korun koupíte přímo na místě. Nástroje, které by se vám mohly hodit, si přineste s sebou, vítáno je i oblečení, které se může umazat.

Dýně a dýňové dobroty na venkovských farmách

Během října můžete také navštívit Dýňový svět na statku u Pipků u Golčova Jeníkova. Je to vlastně obyčejná rodinná farma, která se specializuje na pěstování dýní a každý rok se mění v hravou pohádkovou zahradu s dýňovou výzdobou, bludištěm, hradem z balíků slámy a dalšími atrakcemi. Kromě dýní Pipkovi pěstují a prodávají obilniny, chovají ovce a nabízejí i vlastní med, a tak je Dýňový svět otevřený sice denně až do konce října, ale ve všedních dnech jen od 14 do 18 hodin, o víkendech pak od 9 do 18 hodin.

K podzimu patří dýňové pochoutky i hrátky s dýněmi. .

Rozmanité druhy jedlých dýní, ale také plody na ozdobení domů a oken, kukuřičné bludiště a dýňové laskominy nabízí každý podzim také Dýňová farma v Bykoši na Berounsku. A nejen to – během víkendů a po telefonické domluvě i ve všedních dnech tu ochutnáte třeba dýňovou polévku, něco z grilu, dýňové koláče či svařené víno s ovocem a zároveň si můžete koupit česnek, řepu, bylinky anebo dýňový džem.