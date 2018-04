Šest podzimních akcí pro zahrádkáře, dřevorubce a sadaře

Zahrada Věžky Podzim 2016

Chcete stihnout podzimní zahrádkářskou a hobby prodejní výstavu ve Věžkách u Kroměříže? Pospěšte si, oblíbená akce v zámeckém parku za doprovodu cimbálovek a dechovek začíná dnes, ve středu 28. září a končí v neděli 2. října. Tak jako jindy vás čeká široký výběr květin, ovoce a zeleniny, okrasných rostlin, ovocných keřů a stromů, k dostání budou i potřeby a pomůcky pro zahradu a dům.

Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin, vstupenka pro dospělé stojí 80 Kč, pro seniory nad 65 let a děti s výškou nad 130 cm 60 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 200 Kč.

Cibulový jarmark v Hořovicích

Cibulový jarmark v Hořovicích se koná každý rok vždy první sobotu v říjnu.

Každý rok vždy první sobotu v říjnu zaplní město Hořovice spousta stánků s cibulí, česnekem a dalšími zahrádkářskými produkty, navštívit můžete i výstavy ovoce, zeleniny, hub a včelařských výrobků. První Cibulový jarmark se konal v roce 1989 a jeho symbolem se staly cibulové copy; místní zahrádkáři jich každý rok upletou na tisíce a lidé si je odvážejí domů jako stylový a velmi užitečný suvenýr. Součástí letošního jarmarku v sobotu 1. října budou také doprovodné akce s předváděním tradičních řemesel, nakoupíte si i selské sýry a tradiční uzeniny. Atmosféru podpoří mažoretky, hudební vystoupení a zábavný lunapark s atrakcemi pro děti.

Výstava Floria v Kroměříži

Čajové obřady si vychutnáte v tradiční japonské čajovně na výstavišti Floria v Kroměříži a v Botanické zahradě v Praze-Troji.

Tradiční výstavu pro zahradníky a zahrádkáře pořádá každý podzim také výstaviště Floria v Kroměříži. Začíná ve čtvrtek 6. října, potrvá do neděle 9. října a láká například na prodejní expozici okrasných dýní, chilli papriček a jablečných produktů od moštů po štrúdly či prodejní výstavu bonsají. Ve čtvrtek vás čeká promítání fotek z cest za bonsajemi, po tři zbývající dny pak odpolední ukázky tvarování bonsají nebo čajové obřady v tradiční japonské čajovně.

Novinkou výstaviště je zábavní park Dětský svět Floria s dětským hřištěm plným skluzavek, prolézaček a dalších atrakcí, druhou část tvoří sportovní hřiště a skatepark; v době podzimní květinové výstavy je k dispozici jen pro návštěvníky výstaviště. Výstava je otevřena od 9 do 17 hodin, základní vstupenka stojí 90 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 200 Kč. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

Praha: Dřevorubecký den a putování za vůní čaje

V sobotu 8. října chystá pražská Botanická zahrada Dřevorubecký den.

Na čaj zve také Botanická zahrada v Praze-Troji, kde se v neděli 9. října koná Čajomír trek, poznávací výprava do světa čaje. V zahradě plné pestrých barev a vůní se při plnění úkolů dozvíte různé zajímavosti o čajovníku, jeho pěstování i historii, a kromě toho si užijete ochutnávky čajů, připravovaných podle tradičních postupů. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit o den dříve v sobotu 8. října, i pro vás má Botanická zahrada řešení.

Ve venkovní expozici Stráň se totiž od 11 do 16 hodin chystá Dřevorubecký den. Uvidíte, jak řežou dříví opravdoví mistři, odborníci Fiskars vás naučí, jak štípat dříví správně a s co nejmenší námahou. Na dospělé čekají dovednostní a divácké soutěže, děti si vyrobí papírové draky, připraven bude pravý dřevorubecký guláš a tombola.

Pro obě akce platí běžné vstupné jako do Botanické zahrady, tedy 85 Kč pro dospělé a 45 Kč pro děti od šesti let, studenty a seniory; pokud zároveň chcete navštívit skleník Fata Morgana, je vstupné 150 / 75 Kč.

Podzimní Flora v Olomouci nabízí plné sklepy a spíže

Alespoň tak zní motto 21. podzimní výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků Flora v Olomouci. Sklepy a spíže zaplněné ovocnářskými a zelinářskými výpěstky nejvyšší kvality budou na podzimní Floře od 20. do 23. října k vidění především v hlavní expozici v největším pavilonu A, ale i jinde na výstavišti.

Kromě toho se můžete těšit na bohatý program se spoustou lákadel, doplněný oblíbeným festivalem gastronomie a nápojů Olima, Podzimními zahradnickými trhy či degustacemi moravských vín. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin, v neděli do 17 hodin. Plné vstupné je 120 Kč, v online předprodeji prostřednictvím webových stránek www.flora-ol.cz pak 100 Kč. Důchodci a studenti zaplatí 80 a děti od 6 do 15 let 30 Kč. Rodinné vstupné vás vyjde na 210 Kč.