Šest plesů a bálů, kde si zatančíte a skvěle se pobavíte

Česko-Slovenský ples v Obecním domě

Krása, elegance, šarm a galantnost, ale také exkluzivní večeře s šesti chody od renomované Francouzské restaurace Art Nouveau a bohatý program – to vše čeká na ty, kdo se v sobotu 13. února vypraví na Česko-Slovenský ples do Obecního domu v Praze. Ačkoli první ročník těchto plesů se konal v roce 2014, událost navazuje na tradici Slovenských plesů, organizovaných více než 40 let.

Obecní dům je mezi organizátory bálů velmi oblíbený, roku 1920 tu například tančili návštěvníci prvního Moravského plesu v Praze.

Hlavní hvězdou slavnostního plesového večera bude Marie Rottrová, k tanci zazpívá Miro Žbirka s kapelou, ve Smetanově síni vystoupí operní pěvci, tenorista Otokar Klein, sólista Opery SND Bratislava, a sopranistka Patricia Janečková z Janáčkovy filharmonie Ostrava. Večerem vás provedou, jak jinak než česko-slovensky, moderátoři Gabriela Partyšová a Michal Hudák.

Letecký ples v Lucerně

Stejný den, tedy sobota 13. února, ale jiný slavný sál v Praze – to je jubilejní XXV. Letecký ples v Lucerně, který každoročně pořádá Sdružení čs. zahraničních letců, Svaz letců ČR a společnost Aviatik. Hrát bude orchestr Václava Hybše, zpívat bude Roman Vojtek a Daniel Krob a stylový bude i program, kdy vás vedle tradičních představení tanečních skupin čeká vystoupení leteckých modelářů.

Moravský ples

Moravský ples, to je pohodová, sousedská, veselá a barevná akce plná nádherných krojů.

Žijete nebo studujete v Praze a máte rádi Moravu? Toužíte zažít pohodovou, sousedskou, veselou a barevnou akci plnou nádherných krojů? Pak byste neměli chybět na Moravském plese, který se odehraje v sobotu 20. února v Národním domě na Smíchově. Šedesátiletou tradici folklorních Moravských plesů zahájil ten vůbec první, který v dubnu 1920 rozezvučel Obecní dům.



Podobně jako tehdy i letos vystoupí soubory a muziky z Moravy, národopisné spolky a Slovácké krúžky z Prahy, Brna a Bratislavy a Valaši i Hanáci z Prahy. K tanci bude hrát dechová hudba Podlužanka z Tvrdonic a řada cimbálových muzik, čeká vás i obvyklé půlnoční zpívání mužských sborů.

Ples v pražském Rudolfinu

Ples v pražském Rudolfinu láká na koncert Vojty Dyka s orchestrem B-Side Band.

Jen dva plesy se letos mohou pochlubit koncertem Vojty Dyka s orchestrem B-Side Band, a sice lednový Ples jako Brno a ples v pražském Rudolfinu v sobotu 20. února. Pak si umělci dávají pauzu, aby se mohli připravit na novou show.



Organizátoři exkluzivního zážitkového galavečera v novorenesančním historickém sálu Rudolfina se chystají skloubit to nejlepší z tradiční plesové kultury s moderními prvky a nachystat ples, který bude vrcholem plesové sezony v Praze. Moderátorem večera bude známý herec a moderátor Tomáš Matonoha, nejen k tanci zahraje také Česká filharmonie a o nezapomenutelnou show se postará zpěvák Martin Chodúr a další umělci.

Dva plesy pro vinaře

V areálu litoměřického hradu se koncem února koná Ples přátel vína.

Po čtyřech pražských bálech je načase přesunout se také do jiných měst. Třeba do Velkých Pavlovic na Společenský ples Modrých Hor, který každý rok pořádají okolní vinařské obce. Letos se koná v sobotu 20. února a kromě bohaté tomboly se můžete těšit i na ochutnávky vín z Modrých Hor. Kolem vína se točí také Ples přátel vína v Litoměřicích v sobotu 27. února, tradiční akce plesové sezony v litoměřickém hradu.