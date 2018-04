Šest nových rozhleden v Česku, na které musíte vystoupat

Rozhledny, z nichž toho moc neuvidíte Některé rozhledny byly sice postavené na vhodném místě – na vrcholcích kopců a dříve poskytovaly docela slušný výhled. Dneska z nich toho mnoho neuvidíme, protože jsou z velké části přerostlé lesem. Mezi takové patří například rozhledna na kopci Děd nad Berounem, z níž je vidět pouze severním a severozápadním směrem, kde byl vykácen les. Obdobným případem je i rozhledna na Neštětické hoře u Neveklova. Mezi další rozhledny stojící na špatném místě můžeme zařadit například jen čtyři metry vysokou věž na návrší Réna nad Ivančicemi. Z té je vidět pouze do Ivančic a nejbližšího okolí. Pak jsou také v Česku docela nové rozhledny, které "vyrostly" na docela nevhodných místech. Je to například vyhlídková věž v odpočinkovém areálu u hradu Vrškamýk, který se nachází nad městečkem Kamýk nad Vltavou. Zdejší rozhledna byla postavena na svahu kopce a je z ní vidět pouze Kamýk nad Vltavou a okolí. Ještě smutnějším příkladem je rozhledna Drahy u Velké nad Veličkou na jižní Moravě nedaleko slovenských hranic. Je sice docela vysoká, měří 20 metrů, ale z neznámého důvodu byla postavena v údolí na ploché vyvýšenině obklopené téměř ze všech stran o hodně vyššími kopci. Vidět z ní je jen do nejbližšího okolí.